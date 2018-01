CJ Sereno naipit sa pagkuha ng IT consultant

NAGTURUAN ang mga opisyal ng Korte Suprema sa pagkuha ng IT Consultant na si Helen Macasaet na sumasahod ng P250,000 kada buwan na mas mataas pa sa sinasahod kada buwan ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno na nasa P233,000.

Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment case ni Sereno ay sumalang sa pagtatanong ng mga mambabatas si Deputy Court Administator at chairman ng Bids and Awards Committee on consultancy service Raul Villanueva, inamin nito na hindi niya nilagdaan ang pagkuha ng serbisyo ni Macasaet bagkus dumaan ito sa negosasyon sa pamamagitan ng Management Information Office ng Office of the Chief Justice.

Aniya, dumaan ang pagkuha kay Macasaet sa pamamagitan ng negotiated procurement kung saan maaaring makipag-usap direkta ang procurement entity sa nais nitong consultant at dahil highly technical ayhindi na kailangan pang dumaan sa bids and awards committe at binibigyang bigat sa pagkuha ng consultant ay ang trust and confidence.

Inamin ni Villanueva na inaalam na ngayon ng SC kung sino ang lumagda para kuhaning IT consultant si Macasaet.

Una nang pinaharap ng komite si Macasaet matapos lumabas ang pangalan nito noong nakaraang hearing na mas mataas pa ang sahod kumpara sa mga mahistrado ng SC at nabunyag na hindi dumaan sa tamang proseso ng hiring sa gobyerno ang pagkuha rito sa utos ng tanggapan ni Sereno.

Samantala, lumitaw din sa naganap na pagdinig na mismong si Sereno ang nag-udyok sa 3 mahistrado ng Court of Appeals na maghain ng petisyon sa SC para maharang ang pagpapa-subpoena noon ng Kamara kina Associate Justices Antonino Valenzuela, Stephen Cruz at Erwin Sorongon na matatandaang nagpalabas ng desisyon para palayain ang Ilocos 6 na una nang kinasuhan ng contempt ng Kamara at pinakulong dahil sa hindi pakikipagtulungan sa ginagawang imbestigasyon sa iregularidad ng paggamit ng Ilocos Norte Government ng tobacco funds.

Inamin ni CA Associate Justice Remedios Salazar-Fernando na ang pangyayaring ito ay inihayag sa kanya mismo ni CA Presiding Justice Andres Reyes sa isang pulong noong June 21,2017, ani Fernando mismong si Sereno pa umano ang nagsabi na sila na ang bahala sa petisyon sa oras na maihain ito sa SC.

Noong Hunyo 22 ay nagkaroon muli umano ng pagtitipon kung saan naghost ng lunch si CA Presiding Justice kung saan dumalo si Sereno ngunit bago pa umano magtungo si Sereno ay nagbigay ito ng utos na huwag isama sa lunch ang 3 CA justices upang hindi magkakulay ang okasyon.

Noong Hunyo 23 ay nagkaroon umano ng meeting si Sereno at ang 3 mahistrado at ang tanging sinabi nito ay mayroon nang ilalabas na joint statement ang SC at huwag nang magkomento at hayaan na lamang si SC Spokesman Theodore Te.

Nang tanungin kung ano ang tingin ni Fernando sa naging asta ni Sereno, sinabi nito na hindi nya mabatid kung maituturing itong pakikialam o advice sa CA.

Para kay Fernando ay hindi ito katanggap tanggap. GAIL MENDOZA