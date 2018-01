Daang residente sa Albay, nagkakasakit na

MAHIGIT 800 residente sa Albay ang dumaranas na ngayon ng iba’t ibang karamdaman, kasunod na rin nang patuloy na pag-aalburoto ng bulkang Mayon.

Sa ulat ng Department of Health (DOH), mula sa 947 na mga residente na nagpakonsulta sa mga health facilities ay aabot sa kabuuang 616 o 65-percent ay mga kaso ng respiratory infection, na hinalang nakuha nila sa pagkakalanghap ng mga abo na ibinubuga ng bulkan.

Nasa 120 naman sa mga evacuee ay dinapuan naman ng lagnat, habang nasa 80 ang dumaraing ng pananakit ng ulo.

Kaugnay nito, dahil sa nararanasang ash fall ay mahigpit ang paalala ng DOH sa mga residente na malapit sa Mayon na kung posible ay manatili na lamang sa loob ng bahay at magsuot ng protective cover gaya ng face mask.

Partikular na pinag-iingat ng DOH ang mga residente na mayroong pre-existing respiratory health condition gaya ng bronchitis, emphysena o asthma, dahil maaaring lumala ang kanilang sakit kung makakalanghap ng abo ng bulkan.

Nauna nang naglunsad ang DOH ng Oplan Mayon at inilagay na rin nito sa code blue ang kanilang regional health office sa Bicol.

Sa ilalim ng code blue alert, 50 porsyento ng mga kawani ng ospital ay kinakailangang mag-report sa trabaho para magbigay ng serbisyong medikal.

Kaugnay nito, iniulat rin ng DOH, na nagpalabas na sila ng pondo na gagamitin nila sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pagputok ng bulkan.

“The DOH Central Office ordered a quick release fund amounting to P5,000,000 to finance various activities on, which include among others, continuous monitoring and coordination with DOST- PHIVOLCS regarding the status of Mayon, and for any untoward incident and response needs,” anang DOH.

Dinagdagan na rin ng DOH ang kanilang supplies, tulad ng mga water containers, hygiene kits, assorted medicines at mga kulambo, para sa mga pamilyang bumakwit, na nagkakahalaga ng P7,087,215.

Naglaan na rin aniya ang DOH hospitals, Bicol Regional Training & Teaching Hospital at Bicol Medical Center ng mga fast lanes at stand-by medical teams sa kanilang mga pasilidad, para sa mas mabilis na pagbibigay ng tulong medical sa mga biktima ng pagsabog ng bulkan.

Sa ulat ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), aabot na sa 10,491 pamilya o 40,718 katao, o 39 barangays ang apektado ng kalamidad.

Sa nasabing bilang, 6,498 displaced families/24,611 persons ay kasalukuyang nasa 27 evacuation centers. MACS BORJA