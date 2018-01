DBM ‘teka muna’ sa salary hike ng mga guro

LUMUNDANG umano sa tuwa ang mga pampublikong guro sa pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na pagtaas ng kanilang sahod ngunit kasunod nito, umapela si ACT Teachers Rep. Antonio Tinio na agad nang tuparin ng Pangulo ang kanyang binitawang pangako at hindi maglahong parang bula lamang.

Ayon kay Tinio, umaasa silang agad nang magpapalabas ng pormal na proposal ang DBM para sa salary hike alinsunod sa direktiba ng Pangulo.

Ani Tinio, panghahawakan nila ang pahayag ng Pangulo at hindi ang kontrang pahayag ng gabinete nito partikular sina Budget Sec. Benjamin Diokno na nagsabing “too ambitious” ang nais na karagdagang suweldo ng mga guro at Education Sec. Leonor Briones na sapat na ang sahod ng mga public school teacher at ang kailangan lamang ay magkaroon ang mga ito ng financial literacy.

Iginiit ni Tinio na nararapat lamang para sa mga guro ang mataas na sahod gayundin ang lahat ng empleyado ng pamahalaan kung saan hindi aniya dapat bababa sa P16,000 ang minumum rate ng mga public school teacher.

Kahapon, sinabi ni Diokno na isang independent body ang mag-aaral para sa salary increase ng nga guro ba gaya rin sa mga pulis at militar, ngunit aniya pa, kung dodoblehin ang sahod ng 600,000 public school teachers ay igugugol dito ng kalahating trilyong piso na hindi kakayanin lalo’t nakatutok din ang administrasyon sa P8-trillion infrastructure program at social protection initiatives para sa mahihirap.

Sa datos ng DepEd, nasa P19,620 – P47,779 ang buwanang sahod ng mga guro at may dalawa pang inaasahang adjustment sa kanilang sahod ngayong taon at sa 2019 sa ilalim ng salary standardization law. GAIL MENDOZA