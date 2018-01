Death penalty, idedepensa ni Sen. Pacquiao sa plenaryo

SISIMULAN sa pagbubukas ng sesyon sa Lunes ang pagtalakay sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa na pangungunahan ni Sen. Manny Pacquiao, ayon kay Senate President Koko Pimentel III.

Sa panayam, sinabi ni Pimentel na nagkasundo ang Senado na ibigay kay Pacquiao ang pagkakataon na idepensa ang pagbabalik ng death penalty dahil masugid niya itong sinusuportahan.

“Pangako namin ngayong Enero, sa ilalim ng liderato ni Senator Pacquiao, sisimulan ang pagtalakay sa death penalty sa plenaryo,” ayon kay Pimentel.

Ngunit, sinabi ni Pimentel na hindi siya nangangakong makalulusot ang panukala dahil 22 republics sila sa Senado na may kanya-kanyang opinion o posisyon sa death penalty.

“Sabi ko nga, tinext ko rin naman kayong Senate media, bakit, lahat ba ng measures na ipapasa ng House, obligado ang Senate na ipasa? Hindi naman. Let us say, may sumablay na isa, death penalty na natagalan, so be it, natagalan, but ang commitment namin is by January, under the leadership of Senator Pacquiao, we will now be tackling the death penalty in plenary,” giit ni Pimentel.

Nilinaw pa ni Pimentel na walang kinalaman ang planong talakayin ang death penalty sa pagbatikos ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa kabagalan ng Senado na talakayin ang naturang panukala.

“Sinabi niya (Alvarez) ang pahayag nitong unang bahagi ng Enero, ang assignment na binigay ko kay Senator Pacquiao October pa last year, so nauna kami,” ani Pimentel.

Sinabi pa nitong si Senador Richard Gordon ang chairman ng komite na tatalakay sa panukala kaya inatasan niya si Senador Pacquiao bilang chairmahn ng sub-committee on death penalty.

“Sinabi ko we will discuss it in the plenary. Mabigat ang usapan sa death penalty sa Senado, hati. Until ngayon hindi ko masabi which side ang lumalamang. Basta out of respect for the House of Representatives, kung meron silang pinasa na panukala at pinasa na sa Senado, at least pag-aralan namin at pag-usapan. Ganun din ang appeal ko sa kanila. Yung pinasa naman namin dito, for example yung proposal ni Senator Gordon na as a measure to improve law and order in the country, yung bagong rules sa motorcycle plate numbers, the bigger plates, matagal na rin pending sa House yun. Dito pinasa na. This will improve the law and order in the country, napaka-importante,” patapos ni Pimentel. ERNIE REYES