GINIBA at hinakot ng mga tauhan ng Department of Public Safety (DPS) ang mga barong-barong at mga sagabal sa gilid ng kalye at bangketa partikular sa kahabaan ng Arlegui St., Quiapo, Maynila upang paghandaan ang paparating na Traslacion ng Itim na Nazareno sa araw ng kapistahan nito. CRISMON HERAMIS