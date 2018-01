Dennis, sigurado na kay Jennylyn!

AMINADO ang aktor na si Dennis Trillo na si Jennylyn Mercado na ang “The One” para sa kanya bagamat wala man daw kasiguraduhan kung kailan, ay tiyak niyang darating din daw ang araw ng kanilang kasal.

Inamin ni Dennis na kasal na lang ang kulang sa kanila ni Jen.

Aniya:”Yon na nga lang siguro ang kulang. Pero darating din ‘yon. Malalaman n’yo rin naman ‘pag dumating na ‘yung araw na ‘yun. Sa ngayon we’re both happy at kontento kami kung ano meron sa amin.”

Ayon pa kay Dennis hindi na raw niya pakawawalan pa ang nobya. Sigurado na raw siya na si Jen na ang makatutuluyan niya. Dagdag pa niya, unti-unti na rin naman daw pinaplano ang tungkol sa kasal nila.

“Siyempre, may mga kanya-kanyang careers pa kaming kailangang asikasuhin. Sa ngayon, ‘yon muna.

“Pero darating tayo d’yan dapat lang perfect timing at ready na kmi talaga, parang ganun!”

Samantala, masaya naman si dennis sa pagbabahagi ni Jen sa Instagram ng mga larawan kuha sa kanilang adventures bilang magkasintahan, pati na rin ang bonding moments nila kasama ang kanilang mga pamilya sa buong 2017.

***

SA kauna-unahang pagkakataon, ibabahagi ng singer-stage actor na si Mark Bautista ang kanyang love life sa publiko, sa pamamagitan ng kanyang memoir na malapit nang ilabas.

Magkahalong kaba at excitement daw ang nararamdaman ni Mark sa ngayon.

Kwento niya: “May isang chapter na tinawag ko na parang love lessons or something. Lahat doon, na-narrate ko. Alam mo sa mga interviews ko, never akong nagsalita tungkol sa love life. Andoon din yung mga bagay-bagay. I think, sana ma-embrace nila. Sa mga dumarating sa buhay mo, may purpose, so I think lahat ng nangyayari sa buhay ko, may purpose lahat. Ipinagdarasal ko ito, hinihingi ko yung, ‘Lord, tama ba itong ginagawa ko.”

Dagdag pa ni Mark:”Even with the release of the book, October 2017 ang gusto ko. Pero for some reason, nag-iiba yung schedule, hanggang sa naging January 2018. So, nag-let go na lang ako. I don’t know kung bakit kung ano yung gusto ko, hindi nangyayari. Baka may reason. So, kapag may mga ganoong bagay, hindi ko masyadong pinipilit. Mas tinitingnan ko siya na baka may reason kung bakit ganoon.”

Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang personal na buhay at isa publiko ito. Maraming nakakikilala kay Mark na very private ang kanyang personal na buhay. Pero sa paglalahad niya ng kanyang perosnal na buhay ito na daw ang panibagong aklat ng kanyang buhay.

“It’s the start of a new journey. I think, na-tackle ko naman (sa book) ‘yong ups and downs ko, not just in my career, but in my personal life. I think may mapupulot sila na aral sa stories na ibinigay ko. Ayokong i-assume na, okay, iiyak kayo dito o baka iiyak ‘yong mga tao. Gusto ko lang i-share ‘yong totoo, kung ano ‘yong nangyari talaga. Bahala na sila mag-interpret. Actually, no’ng natapos ko na siya, para akong mas mabigat ‘yong tanong ko sa sarili: ‘Okay, what’s next? Kasi parang naisulat ko lahat ng nangyari, ‘yong past,” deklara pa niya.

***

MAGSASAMA muli sa ikalawang pagkakataon ang tambalan “Alempoy” ang aktres na si Alessandra de Rossi at komedyanteng si Empoy Marquez ay muling magpapakilig sa isang bagong pelikula.

Nakatakdang gawin ang pelikula ngayong 2018 matapos ang tagumpay ng una nilang tambalan sa ‘Kita Kita’ na naging highest-grossing indie film matapos kumita ng mahigit P320-milyon.

Sinabi ni Empoy na may inaayos pa sa sinasabing pelikula na tiyak daw na aabangan ng mga tao.

Sey ni Empoy: “Merong inaayos at aabangan ng mga tao ‘yun, para sa inyo ulit ‘yun! Mukhang na pressure nga kami this time sana suportahan pa rin kami ng mga viewers.”

Chika naman ni Alessandra, “Actually mas malaki ang kaba namin sa panibagong pelikula gagawin namin ito, pero sana wag magsawa ang mga Alempoy fans. Assuming!” sabay tawa ng actress.

Sa ngayon wala pang kumpletong detalye ang nasabing pelikula pero ayon kina Alessandra at Empoy tiyak daw na mas magugutuhan ito ng mga followers nila dahil mas paghahandaan at pagagandahin daw nila ang ikalawang pagsasama nila sa nasabing pelikula. SABEEE!/TROY CATAN