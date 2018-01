Department of Housing nakasalang na sa debate sa Kamara

NAKASALANG na para pagdebatehan sa plenaryo ang panukalang batas na lilikha sa Department of Housing ang Urban Development.

Pinangunahan ni Negros Occidental Rep. Alfredo Benitez, chairman ng House Committee on Housing and Urban Development ang pagsalang nito sa plenaryo sa pagsasabing sa loob ng 30 taon ng mga panukala para rito ay hindi nito magawang makalusot sa komite.

Ang House Bill 6775 ay pinag-isang panukala mula sa limang naihaing panukalang batas na ang pangunahing layunin ay magtatag ng isang departamento na ang mandato ay lutasin ang talamak na kawalan ng pabahay ng mga Pilipino.

“What we have on the floor is the best version of the bill on the department’s creation since it was filed in 1989, almost three decades ago” sinabi ni Benitez.

Nakapaloob sa HB 6775 hindi lamang pabahay ang haharapin ng DHUD kundi maging ang “building communities and habitats in both rural and urban areas”.

Kabilang aniya sa mga serbisyong dapat na ilapit sa komunidad ay ang edukasyon, kalusugan, recreation, pagkain at nutrisyon.

Ang paglikha sa DHUD ay isa sa mga urgent proposals matapos ang ginanap na 2015 National Summit Housing on Housing and Urban Development na maituturing na pinakamahabang planning session ng mga eksperto sa pabahay, urban poor leaders at academe.

Kabilang sa masusing nag-aral sa panukala ay sina dating pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo; Reps. Rufino Rozzano Biazon (PDP-Laban, Muntinlupa City); Mikee Romero (1-Pacman Partylist); Jose Christopher Belmonte (LP, Quezon City) at Joey Sarte Salceda (PDP-Laban, Albay). MELIZA MALUNTAG