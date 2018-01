Deployment ban sa Kuwait, iniutos

IPINAG-UTOS ni Labor Sec. Silvestre Bello III ang suspensyon sa deployment ng mga manggagawa sa Kuwait kasunod ng pagkamatay ng pitong overseas Filipino workers (OFWs) doon.

Sa Administrative Oder No. 25 na ipinalabas kamakalawa ng gabi, inatasan ni Bello ang Philippine Overseas Employment Administration (POEA) na ipatigil ang pagproseso at pag-iisyu ng overseas employment certificates (OECs) sa lahat ng manggagawang patungong Kuwait, habang nakabinbin pa ang imbestigasyon sa pagkamatay ng mga naturang manggagawa.

“We would like to seek justice for our OFWs, and while the investigation is undergoing, we are suspending the processing and issuance of OECs. We are doing this for utmost protection and welfare of our kababayan,” ani Bello.

Kaagad namang naging epektibo ang naturang kautusan sa araw kung kailan ito inisyu.

Nauna rito, pitong Pinoy workers ang iniulat na nasawi sa Kuwait na kinabibilangan nina Liezl Truz Hukdong, Vanessa Karissha L. Esguerra, Marie Fe Saliling Librada, Arlene Castillo Manzano, Devine Riche Encarnacion, Patrick Sunga, at Mira Luna Juntilla.

Ang mga naturang Filipina migrant workers ay pawang household services workers, at nagtungo lamang sa Kuwait noong taong 2016.

Ang pagpapatupad ng ban ay ipinag-utos matapos ang pahayag ni Pangulong Duterte sa launching ng Overseas Filipino Bank noon g Miyerkoles na magpapatupad ng total ban sa deployment ng OFWs, partikular sa mga household workers sa Kuwait bunsod na rin mga report sa pang-aabusong sekswal sa kanila. MACS BORJA