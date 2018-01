Diego Loyzaga nagpost ng nude photos sa IG, kargada napagkamalang ibong pipit

INIHALINTULAD sa ibong pipit o ibong maya (mga uri ng ibon na malilit ang lahi) ang ‘bird’ ni Diego Loyzaga nang aksidente raw nitong maipost ang nude selfie photo nito sa kanyang Instagram account. Susme!

Agad naman daw nabura ni Diego ang nasabing photo scandal kaya lang nakopya na ito ng ilang blogsites.

Reaction ng netizens na mga miyembro ng federacion, like father, like son daw dahil regular lang ang itinatago ng aktor. Hehehe!

May mga nagsabi rin na hindi raw aksidente ang pagkaka-post nito ng kanyang litrato dahil hindi naman daw siya syonga pagdating sa gadget.

Maaaaring gusto lamang daw nitong mapagusapan kagaya ng ginawa ni Ahron Villena.

Magaya nga ang gimik na ‘to. Aksidente rin naman naming paliliparin ang aming bird. Nyeee!

SA MARSO NA MAPAPANOOD SA BIG SCREEN SI PAULINE CUETO

Sa Marso na mapapanood ang “Onna”, ang kauna-unahang pelikula na magpapakita ng galing ni Pauline Cueto sa pag-arte.

Isang horror movie ito pagbibidahan dapat ni Pauline pero nag-beg off ang kanyang Mommy Mildred dahil sa rape scene kung saan makikita ang ilang bahagi ng katawan.

Hindi pa handa rito ang dalaga. Masyado pa siyang bata para sa isang mature role.

Kuwento ni Mommy Mildred, nadala ni Pau ang pagiging biritera niya sa pagkanta sa pag-arte dahil talagang hitsurang bumibirit ito sa tuwing may mga eksena katatakutan.

Ibig sabihin, bigay todo sa pag-arte si Pau at nagamit niya rito ang pinag-aralan niya sa acting workshop.

Anyway, ang Onna ay pinagbibidahan ni Kristine Mangle at magkakaroon ng premiere night at special block screening on March 31, 2018 Sabado, 4pm to 10pm na magkakaroon ng 3 screenings sa SM Cinema 8 North Edsa.

Ang Onna ay produce ng DW17 Entertaiment productions sa direksyon ni Bong Bordones at Joel Mendoza. Creative Head-Micha Clark, Director of Photography Mikko Garrido and Joel Vitor, Graphics and Design Melvin Pili, Edited by Joel Mendoza and Jacklyn Mendoza,

Sound Design by Sabian Mendoza, Sound Engineer Sean Padlan and Dennis Tolentino, Audio Man Denro Tamayo, Production Assistant Shyra Quibuyen, Prosthetics and Make-up by Ariel Banega, Workshop Facilitator JP LOPEZ.

JOHN LLOYD CRUZ BABALIK SA HOME SWEETIE HOME

Piolo Pascual masyadong controled ang sarili sa mga eksena sa Home Sweetie Home. Hindi katulad ni John Lloyd Cruz na nakasasabay sa mga komedyanteng kasama sa sitcom.

Marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sa kuwento ay may posibilidad na babalik pa si John Lloyd pagkatapos ng anim na buwan.

Pinalabas na nasa abroad lamang ang aktor.

Makabalik pa kaya si JLC gayong masyado itong nakatutok kay Ellen Adarna dahil sa maselan nitong pagbubuntis?

Kung sakaling babalik siya, baka para lamang magkaroon ng ending ang nabanggit na sitcom na talagang hindi kaya ng mga writer nila na mawala sa eksena si John lloyd.

BIANCA KING SOBRA ANG KAARTEHAN

Marami na tayong naririnig tungkol sa kaartehan ni Bianca King sa taping ng Pusong Ligaw na umiere sa ABS CBN tuwing hapon.

Kesyo feeling super sikat ito at maarte. Lately ang isa sa nagpainit daw sa ulo ng production assistant ng serye ay nang paghintayin daw ni Bianca ang production at kapwa artista ng mahigit dalawang oras dahil lamang umano sa pag make-up. Sus ginoo!

Bago mag-inarte, dapat pag-aralan pa ang pag-arte para gumaling. Ok?

