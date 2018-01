Direktor naging tau-tauhan ng komedyante

PAPAK!

ni Abe Paulite

AYAW nang umulit ang direktor na gumawa ulit ng pelikula na ang bida ay ang kilalang komedyante. Kahit pa taasan daw ang kanyang talent fee ay di na raw talaga uubra dahil busy sya sa ibang project.

Masyadong maaga ang offer dahil sa katapusan pa ng taon ipalalabas ang dapat sana’y gagawin nilang movie. Kaya nagtaka ang movie company na may hawak sa komedyante. Masyado namang busy si Direk. Buong taon may proyekto siyang gagawin?

Hindi ang proyekto ang problema. Ang sabi, itong komedyante ang mismong problema ng direktor. Masyado raw epal. Nawala raw ang pagka-direktor nito nang gawin nilang dalawa ng komedyante ang isang pelikula na kumita sa takilya. Lumabas na naging tau-tauhan lang sa nasabing movie ang direktor. Naging taga-sipat na lang daw ito ng camera at tagahanap ng anggulo ang naging trabaho ni direk. Hehehe!

Yong dialogue at pag-arte ay kinanang lahat ng komedyante. Kung napanood ninyo ang pelikula, walang bakas si Direk na ginawa niya ang movie kundi puro pagmamaganda ng bida ang napansin ng mga otaw.

Alin ba ang tama rito, mas magaling pang magdirek si komedyante o sadyang pakialamera lang talaga ang huli? Sabagay, maganda naman ang naging bunga ng kanyang interbensyon. Sya na lang kaya ang magdirek ng kanyang next movie, sya lang ang bida at sya na rin ang producer? Tingnan natin kung lulusot pa sa moviegoers ang kanyang mga patawa. Mukhang delikado na siya sa susunod dahil ito ngang huling movie niya ay pinaglumaan na ang kanyang mga joke. Hindi naman pwedeng paulit-ulit na lang. Mabuti kung libre ang sine. Hindi naman?

* * *

HORROR ANG FIRST MOVIE NI PAULINE CUETO

Para sa isang baguhan sa larangan ng pag-arte, tamang-tama itong horror movie na ginawa ni Pauline Cueto. Supposed to be siya ang bida sa Onna pero nag-back-out siya at ang kanyang Mommy Mildred dahil may sexy scene raw na gagawin. Naintindihan naman ng producer ang kanilang rason. Masyado pang bata si Pauline para sa ganyang eksena.

Nakatatawa lang dahil kung gaano kataas bumirit si Pau sa kanyang mga kanta, ganun din ito sa kanyang mga eksena sa Onna. Kahit siguro nasa distansyang 100 metro ang layo ng camera, malinaw pa ring maririnig ang boses ng dalaga. Kapuri-puri rin ang kanyang speaking voice- strong, clear, and easy voice kaya magandang mag-dialogue.

Sa March 31, 2018 Saturday, 4pm to 10pm ang premier night ng Onna SM North, Cinema 8 along Edsa, Quezon City. For Reservation Contact at 09258519930.

Bagama’t tutok sa pag-aaral ngayon si Pau dahil magtatapos na siya ng high school ngayong summer 2018, hindi pa rin niya kinakalimutang handugan ng mga awitin sa pamamagitan ng FB live ang kanyang fans. Lahat ng kanilang request ay pinagbibigyan niya and would you believe, isang araw lang siyang mag-live stream, 15,300 agad ang nalikom niyang views and still counting.

* * *

ALBUM NG BAGUHANG SINGER BINILI LAHAT NG MGA MAGULANG

Imbes na congratulatory messages ang matanggap ng baguhang singer mula sa netizens dahil sa nakuha nitong gold at platinum award sa kanyang first album, bashing ang ibinigay sa kanya.

Unang-una, saan daw tumutogtog ang mga kanta niya? Walang naririnig ang madlang pipol ni isa sa kanyang mga awitin. Kung meron man, wala raw ito sa mga countdown o playlist ng mga fm station.

Ang isa pa sa basehan ng mga laitero para masabing sikat ang kanta, dapat paborito ito ng mga kabataan, na-burn at naisalin na ito sa mga piniratang kanta na itinitinda sa tabi-tabi.

Hindi nga raw makapag-live ang singer na ‘to. Hanggang auto tune lang. Nung minsang maglive ito, daming flats and out of tune ang narinig sa kanyang ginintuang boses. Hehehe!

Well, ano ang ginagawa nina mama at daddy na super rich? Pwede namang bilhin ang lahat ng album para magplatinum agad ito at saka na lang itinda ulit sa mercado, mercado raw, hikhikhik!

Legal yon…kapag may pera ka. ‘Yun na!

