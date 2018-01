DTI inakusahang nagpapakalat ng fake news

KINASTIGO ni Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate si Trade and Industry Sec. Ramon Lopez kaugnay sa pagpapakalat ng fake news ukol sa TRAIN Law kung saan inakusahan ng mambabatas ang kalihim ng matinding cover up para palabasin sa publiko na minimal o halos walang epekto ang tax reform program na ipatutupad ng Duterte administration.

Ayon kay Zarate malinaw na panloloko ang ginagawa ni Lopez, mas mainam umano na huminto na ito sa pagbibigay ng mga pahayag na mapanlinlang.

“Secretary Lopez is misleading the public and desperately covering-up the harsh effects of the Duterte administration’s regressive tax reform measure.He is trying to justify the unjustifiable and defending the indefensible negative effects of this run-away TRAIN” pahayag ni Zarate.

Simula pa umano noong una ay hindi na nagiging tapat ang administrasyon sa publiko ukol sa TRAIN law, inihalimbawa ng mambabatas ang resulta ng isinagawang pag-aaral ng think tank group na IBON Foundation na nagsasabing 4.5M lamang ang makikinabang sa TRAIN law taliwas sa ipinagyayabang ng pamahalaan na 6.8M ang makikinabang dito.

Ang katotohanan umano ay 15.2M Pinoy ang mas malulugmok sa hirap dahil sa domino effect ng bagong pagbubuwis.

Sa ilalim umano ng TRAIN law, ang isang tao na kumikita ng P5,000 ay mababawasan ng P650 kada taon pero ang CEO ay madadagdagan pa ang kikitain nito ng P89,000 kada taon. GAIL MENDOZA