Empleyado ng MARINA, tiklo sa pagbebenta ng Marine Officer exam

ANIM na katao ang naaresto kabilang ang limang empleyado ng MARINA na umano’y ‘nagbenta’ ng leakage para sa Marine Licensure examination kapalit ng kalahating milyon sa may-ari ng review center sa Ermita, Maynila kahapon.

Hawak na ng MPD-General Assignment and Investigation Section (GAIS) ang mga suspek na si Joemarie Antiquiera, 33, may-asawa, Marketing Manager ng North Star Training, Inc., ng 1905B 19th floor Victoria de Manila Castillo’s St., Ermita, Manila; Christian Asistores, 23, binata, ng Norte Rizal, Cagayan, Evaluator; Julius Maquera, 26, binata, Evaluator sa Monitoring Division ng Cogeo Village, Antipolo City; Malone Morales, 28, binata, Evaluator Surveillance Division ng Sta. Mesa, Manila; John Daniel Miron, 22, binata, Information Technician ng Kawit, Cavite at Teodorico Dionisio, 29, may-asawa, Information Technician, ng Balagtas Bulacan, pawang mga empleyado ng MARINA, dahil sa reklamo ni Jobert Francisco, may-ari ng Pipedown Review Center at Carlito Canlas Bondoc, MARINA Examiner.

Ayon kay C/Insp. Joselito Ocampo, hepe ng GAIS, dakong 5:00 ng hapon nang maaresto ang mga suspek sa isang entrapment operation sa loob ng Pipedown Review Center sa nasabing lugar.

Sa reklamo ni Francisco, inalok umano siya ni Antiquiera at kasamahan nito ng leakage para sa Marine Officer Licensure Examination kapalit ng P500,000.00 noong January 10, dakong 3:00 ng hapon.

Bukod dito, sinabihan din ito ng suspek na magkita kinabukasan upang maayos ang kanilang transaksyon, pero agad nang dumulog sa pulisya ang biktima kaya agad na nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakaresto sa mga suspek.

Nakatakda nang isalang sa inquest proceedings ang mga suspek para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN