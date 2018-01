ES Medialdea, bantay ng Malakanyang: VP Leni tablado na naman

MALABO talagang makasingit si Vice-President Leni Robredo bilang care-taker ng Malakanyang habang ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nasa New Delhi, India para dumalo sa ASEAN-India Special Commemorative Summit at 69th Republic Day of India.

Sa katunayan ay itinalaga ni Pangulong Duterte si Executive Secretary Salvador Medialdea bilang officer-in-charge ng gobyerno mula Enero 24 hanggang 27 habang nakikiisa siya sa ASEAN-INDIA SUMMIT.

Nakasaad sa Special Order No. 66, si Medialdea ang mangangasiwa sa day-to-day operations ng Office of the President (OP) at tutukan ang general administration ng Executive Department.

At kung kinakailangan ay aakto bilang kinatawan ni Pangulong Duterte si Sec. Medialdea sa ilang official functions maliban na lamang sa mga bagay o responsibilidad na kinakailangang pangulo mismo ang personal na aaksyon alinsunod sa Konstitusyon

Nakasaad pa rin sa SO No. 66 na inaatasan nito ang lahat ng departamento, ahensya at government instrumentalities na tulungan ang Executive Secretary sa pagtupad nito ng kanyang tungkuling nakapaloob sa Special Order.

Ang lahat ng gagawin ni Sec. Medialdea sa ngalan ni Pangulong Duterte ay kikilalaning Presidential acts maliban na lamang kung ipapawalang-bisa o babaguhin ng Pangulo. KRIS JOSE