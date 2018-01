Ex-Comelec Chairman Bautista ipakukulong ng Senado

NAGBANTA ang Senate Committee on banks and financial institutions na ipakukulong si dating Comelec Chairman Andres Bautista kung babalewalain nito ang subpoena upang dumalo sa pagdinig hinggil sa posibleng paglabag nito sa anti-money laundering law.

Kanina ay ipinalabas ni Senador Chiz Escudero ang banta matapos mabigo si Bautista na dumalo sa pagdinig hinggil sa kaso nito kaya’t napilitan ang komite na magpalabas ng subpoena.

Sinabi ni Escudero na nakatakda sa subpoena na inatasan si Bautista na dumalo sa pagdinig na gaganapin sa Pebrero 12, 2018 at kung mabibigo siyang dumalo, mapipilitan ang Senado na kasuhan siya ng contempt at kumilos upang ipaaresto siya sa ilalim ng Section 18 ng Rules Governing Inquiries in Aid of Legislation.

Kasabay nito, inatasan din ni Escudero ang Bureau of Immigration na magbigay ng lahat ng travel information ni Bautista simula noong Agosto 2017 hanggang ngayon.

Hindi nakadalo si Bautista sa ikatlong pagkakataon, ayon pa kay Escudero.

Simula noong Agosto noong nakaraang taon, nagsimula ang komite na dinggin ang Senate Resolution No. 468 o sa posibleng paglabag sa Anti-Money Laundering Act (AMLA) sa nasasakop na institutions. ERNIE REYES