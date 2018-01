Finance Dept., isusumite ang ikalawang package ng TRAIN

NAKATAKDANG magsumite ang Department of Finance (DoF) sa Kongreso ng ikalawang package ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) ngayong Enero.

Ito’y makaraang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang unang package na pagbabawas ng Personal Income Tax (PIT) at palawigin ang Value-Added Tax (VAT).

Ayon kay Finance Sec. Carlos Dominguez III, magsusumite ang kanyang tanggapan sa Kongreso ng package two ng Comprehensive Tax Reform Program (CTRP).

Sa second package, layon nitong bawasan ang Corporate Income Tax Rate ng 25 percent mula sa kasalukuyang 30 percent.

Matatandaang plano sanang isumite ng DoF ang second package noong October ng taong 2017 pero hindi natuloy matapos tutukan ng gobyerno ang naunang package.

Sa kabilang dako, mamamahagi naman ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng targeted cash transfer sa 10-milyong pinakamahihirap na pamilya sa bansa upang hindi gaanong maramdaman ng mga pinakamahihirap na Pilipino ang epekto ng pagtataas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin dahil sa pagtaas ng excise tax sa produktong petrolyo bunsod ng Tax Reform for Accelaration and Inclusion (TRAIN) Law.

Magsisimula ang pamamahagi ng targeted cash transfer sa first quarter ng taon.

Tinatayang may kabuuang P2,400 ang taunang cash assistance na ibibigay sa bawat mahirap na pamilyang tutukuyin ng DSWD sa 2018.

Sa 2019 at 2020, P3,600 ang ipapamahaging taunang cash transfer sa tinaguriang “poorest of the poor” na mga kababayan.

Maliit lang ang magiging epekto ng TRAIN law sa mga pangunahing bilihin.

Sinabi ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez sa publiko na walang dahilan para mangamba ang mga ito sa TRAIN law.

“Walang dahilan para mangamba dahil napakaliit lamang ng apekto nito sa… lalo na sa presyo, na sinasabing tataasan daw lahat ng presyo,” ayon sa Kalihim.

At sa magiging epekto naman ng TRAIN sa transportation fare ay sinabi ni Sec. Lopez na posiblenga ng maging epekto nito ay hindi hihigit sa 8 porsyento.

“Sa sampung pisong minimum na pamasahe or eight pesos—sampung piso na lang para madaling i-multiply—sampung piso na pamasahe, wala pang 80 centavos, in effect, iyong increase,” aniya pa rin. KRIS JOSE