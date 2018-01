Get a life and your facts right!

DI naniniwala si Kris Aquino na “homewrecker” si Erich Gonzales at may lamat na ang samahan ng mag-asawang Toni Gonzaga at Paul Soriano dahil kay Erich.

Malapit na kaibigan pala ni Kris si Erich at isa pala siya sa ninang sa kasal nina Toni at Paul. Pati nga raw sa mga anak ni Kris na sina Josh at Bimby ay malapit sa batang aktres.

Pinagalitan ni Kris sa kanyang Instagram (@krisaquino) ang isang netizen (@wonder2505) na tinawag na “kabit” at “panira ng pamilya” (homewrecker) si Erich dahil nalamatan umano ni Erich ang relasyon nina Paul at Toni nung panahong idinidirek ni Paul ang “Siargao,” isang entry sa Metro Manila Film Festival, kung saan isa si Erich sa pangunahing bituin.

Actually, reaksyon ng netizen sa posting ni Kris na nag-host siya ng special screening ng Siargao sa ngalan ni Erich nung bumalik ito buhat sa Japan (kung saan isinama naman siyang mag-Christmas holiday ng malapit din n’yang kaibigan na si Julia Barretto at ang pamilya nito).

Sa Instagram posting ni Kris, may pictures pa ni Bimby na kasama si Erich at may isa pa na yung dalawang bata ang kasama n’ya. Nilagyan din ni Kris ang paskil n’ya ng dalawang napakaseksing pictures ni Erich.

“Tita” raw ang tawag ng mga anak ni Kris na sina Josh at Bimby kay Erich. “Bunso” naman ang tawag ni Kris kay Erich. “Ate” naman ang tawag ni Erich kay Kris.

Pahayag ni Kris sa Instagram posting n’ya tungkol kay Erich: “Especially when it comes to my bunso, @erichgg has always been the sweetest & most responsible- we love her & are super HAPPY that GOD healed, restored, and now continues to give her SUCCESS!

“She’s proof- what FAITH can do & what a difference a year can really make.”

Troll/fake account lang daw ang @wonder2505, kaya’t mistulang binulyawan ito ni Kris sa Instagram reaction n’ya na: “Get a life and your facts straight!”

Karugtong ng posting na yon ang pagtatapat n’ya na: “I’m the ninang (godmother) of Direk Paul and Toni – this fake news is just malicious. Direk and Toni are solid and happy. Ka-text ko si Toni last night & she thanked me for the block screening [of Siargao].

Pahabol pa ni Kris: “P.S.@erichgg has a handsome and very intelligent suitor.”

* * * *

Iba-iba rin naman ang mood ni Kris pag nagpo-post siya sa Instagram o mag-i-engage sa social media.

Kamakailan lang nagpahayag siya sa isang You Tube show presentation n’yang “Merienda with Kris” na crush n’ya si Alden Richard, at nagpahaging siya na kung bata pa siya at pinormahan siya ni Alden, hindi n’ya pahihirapan ang binata.

Wala ring takot siyang nagparamdam sa GMA 7 na handa siyang gumanap maski na ina ni Alden sa isang pelikula. Ang GMA Network mismo ang manager ni Alden, hindi ang producers ng Eat Bulaga, kung saan sumikat ang showbiz loveteam ng Pambansang Bae at Maine Mendoza.

Tsika ni Kris sa pamamagitan ng Instagram n’ya (@krisaquino): “Work wish for 2018- to play Alden’s mom in a project. Hopefully a drama w/ a bit of funny moments exploring the love & complexities of a single mom & her grown up son… just me imagining Bimb & me 15 years from now…

“Di na ko mahihiya, libreng mangarap so i’m tagging @annettegozon of GMA FILMS & @gmanetwork.”

At sweet naman talaga si Alden. Sumagot naman siya agad sa Instagram n’ya. Aniya:

“Wow! Nakahihiya naman kay Ms. Kris. Nabasa ko nga yung mga sinabi niya. Sa akin okay na okay ako, kung mabibigyan ng chance why not? Sana matuloy!”

Wala mang show si Kris sa ABS-CBN o sa GMA 7, lutang na lutang naman siya sa social media na kino-cover (iniuulat) din naman ng mga dyaryo at online news publications ng mga network.

At kapuri-puri siya sa generous n’yang pakikipagkaibigan sa mga taga-showbiz at malamang ay pati na sa mga di taga-showbiz. SHOWBYTES/DANNY VIBAS