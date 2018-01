Ginebra naungusan sa huli ang Golbal Port

NAUNGUSAN ng Barangay Ginebra San Miguel sa huling minuto ng laro ang Global Port Batang Pier sa iskor na 104-97.

Naging bida sa panalo ng Gins si Japeth Aguilar na nakapagtala ng 21 points, nine rebounds, anim na blocks at apat na assists habang mayroon 17 point si LA Tenorio na mayroong pitong assists at limang rebounds at nakapag-ambag naman si Scottie Thomson ng 9 points 11 rebounds at walong assists.

Humataw lamang ang Gin Kings dahil hawak ng Batang Pier ang kalamangan 77-68 hanggang mahabol ito sa last quarter.

Bagama’t panalo ay hindi pa rin kuntento si Ginebra coach Tim Cone dahil sa bandang huli na lamang ipinakita ng kanyang team ang bagsik ng kanilang laro.

Sa panig naman ng Global Port, wala makapigil sa ipinakitang laro ni Sean Anthony na nagtala ng 29 puntos pero hindi ito naging sapat dahil kinapos ang kanyang team sa bandang huli ng laban. BOBBY TICZON