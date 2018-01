Hindi matanggap ng kampo ni Vice na kinabog na sila ni Coco Martin!

HAHAHAHAHAHAHA! Nagpa-panic na ang kampo ni Vice Ganda na wala nang ginawa kundi mang-bogus sa kanilang write-ups at palabasing ito supposedly ang top grosser sa ongoing na Film Festival. Well that was before. Now, as of presstime, it’s Coco Martin’s movie Ang Panday that’s lording it out at the box-office.

Kung 400 thousand ang kinita ng movie ni Vice, as of presstime, more than 430 grand na ang actual take ng Ang Panday ni Coco and still

gaining since the multitude have been able to realize which movie is better in terms of story and over-all concept.

For one, walang toilet humor ang Ang Panday. Walang rehassed na story line at walang pretensyon.

Ikatutuwa mo talaga ang flow ng story na dominated ng wacky performance ni Coco Martin.

Kung naka-ending nung una ang movie ni Vice, nang ma-compare ng mga manonood ang dalawang pelikula, roon na humataw nang husto ang movie ni Coco dahil ito’y pinag-isipan ng direktor at ginawang total package geared towards wholesome family entertainment.

Hayan nga at kinatay-katay talaga ng mga reviewers ang pelikula ni Vice na basura kung tawagin nila.

Basura raw, o! Hahahahahahahahahahaha!

Kaya ang pralaling ni Vice ay natataranta na kung papano sasalungatin ang aming mga sinusulat na based on truth lang naman and not sheer fantasy.

Not sheer fantasy raw, o! Hahahahahahahahahaha!

But to say that it did not do well at the box-office would be sheer exaggeration.

Kumikita naman ang pelikula. ‘Yun nga lang, natalbugan na ito ng Ang Panday ni Coco na kumita ng 30 million more than the Vice Ganda

movie. Inasmuch as Vice was able to give the figures based from the box-office, here’s how much Ang Panday was able to amass – 430 million and still increasing as the festival goes on.

Doon naman sa nagsulat na 200 million daw ang kinita ng Ang Panday, matauhan ka bakla. Ang sinasabi mong figures ay kinita ng movie

ni Bossing Vic Sotto as of presstime, mga baliw! Hahahahahahahahaha!

Pakidampot nga ng credibility sa sahig! Harharharharharhar!

And don’t look at me please! Hindi ako PR ng movie ni Coco. Talaga lang na gustong-gusto ko ang taong ito dahil napaka-humble at likas

na mabait.

Ang mga artista, karamihan sa kanila’y deadma sa press. Not our dear Coco na all out talaga ang PR at napakabait.

No wonder, he is being swarmed with enormous blessings.

Kita n’yo naman ang kanyang Ang Probinsyano. Hindi mga sikat na artista ang karamihang kinukuhang mag-guest rito but the soap is doing tremendously well. Unkabogable nga ito at top-rater namang tunay.

Pa’no, good karma si Coco na ang goal ay makapagbigay ng trabaho sa nakararami lalo na roon sa mga aktor na napaglipasan na nang panahon at di na maalala ng mga status oriented directors.

Kaya tigilan n’yo na ang pralaling n’yo na ang top grosser sa festival ay si Vice Ganda dahil the truth is, pumapangalawa na lang siya

kay Coco.

Period. Walang comma! Hahahahahahahahahahahahaha!

Pakidampot ng credibility sa sahig! Harharharharharharhar!

‘Yun lang!

ROBI DOMINGO, HINDI RAW “PERFECT GUY” PARA KAY SANDARA PARK

Robi Domingo said that what Sandara Park needs is a perfect boyfriend since she’s a perfect girl. He added further that he’s far from being perfect but he tries to be a perfect version of himself.

To put an end to the never-ending intrigues, Robi said that he and Sandara are nothing but the best of friends.

Sa recent guesting niya sa isang showbiz oriented talk show, he was asked about his being linked with the former member of all-female K-pop group 2NE1.

Robi emphasized that what existed between him and Sandara was purely a platonic thing.

Wala raw nangyaring ganon dahil ang feeling niya, he is not the perfect mate for Sandara.

Right now, hindi raw siya naghahanap ng love. Mas nag-focus raw siya sa family at business and didn’t pay attention to it.

‘Yang pag-ibig raw kasi, hindi mo nararapat hanapin. Pabayaan mo lang siya, and love will find its way to find you.

At darating raw ‘yan sa takdang panahon.

Feeling ba niya’y darating ito sometime this year?

“Sana,” he said optimistically. “Pero hindi ko siya ipipilit.”

***

And with that, ito po ang Kuya Pete ninyo na nagsasabing, Christopher, my son, I love you very, very much, my love for you goes beyond eternity.

Adios. Mabalos. I always need you, Nhong! DAPAT LANG!/PETE G. AMPOLOQUIO, JR.