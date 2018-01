VERY vocal na sinabi ng aktor na si Robin Padilla sa co-star niya sa isang upcoming teleserye na si Jodi Sta. Maria na “Mag ingat ka na lang sa Akin.” Magkakasama sina Robin, Jody at si Richard Yap sa unang pagkakataon sa pinakabagong teleserye ng ABS-CBN na “Sana Dalawa Ang Puso”

Pero agad naman nagpasintabi si Robin kay Richard sa kanyang pagpasok sa eksena sa tambalang JoChard.

Sabi ng aktor: “Pinuntahan ko pa si Sir Chief (Richard) at nagpaalam ako kung puwede akong mag-over the bakod. Bata pa lang ay pinanonood ko na sila, sumasabog ang kagandahan ni Jodi.”

Dugtong pa ni Robin, “I requested na makausap ko muna si Richard, kaya nag-set up ng meeting for us at tinanong ko siya, papayag ba siyang makasama ako? Nag-click naman kami agad. Tawanan kami nang tawanan.”

Inamin din ng aktor na may mga pagkakataong nakakalimutan niya ang lines kapag kaharap na niya si Jody dahil sobrang galing daw nito, buti na lang at gina-guide raw siya ng direktor nilang si Rory Quintos.

Ngunit may boundaries na raw siya pagdating sa pagka-in love sa kanyang leading ladies.

“Kaya, Jodi, mag-ingat ka na lang sa akin. At Richard, bantayan mo na rin ako.

“Pero siyempre, dahil sa ating maturity, alam na naman nating may boundaries tayo tungkol diyan,” deklara pa niya.

***

KAMAKAILAN sa ginanap na digital conference ng pelikulang “Ang Dalawang Mrs. Reyes” ay punung-puno ng hugot ang mga sagot ni Angelica Panganiban sa mga tanong tungkol sa relasyon.

Inamin niya rito na kanya ring iniyakan ang mga nagdaang kabiguan sa pag-ibig at talagang nakatulong sa kanya ito.

Paliwanag ni Angelica: “Naiyak ko naman na lahat. Normal ‘yon, ha? kapag may pain kang dinaraanan. ‘Yan ang gusto kong linawin. Kasi, ‘yon ang natutunan ko talaga, i-embrace mo ‘yong pain, i-embrace mo ‘yong journey. Kasi kapag pinilit mong takbuhan, na hindi, okay ka na, hindi siya magwu-work at all. Dapat pala talagang i-embrace mo siya. Kapag naiiyak ka, iiyak mo. Kapag nahihiya kang umiyak sa harap ng maraming tao, e ‘di magtago ka, umiyak ka. Kasi, run ka talaga matututo. Doon mo makikita ‘yung sarili mo na, ‘Uy, girl, ang chaka na. Bangon na, girl, tama na!”

Kwento niya pa sa kanyang mga naging karanasan sa pag-ibig, ang pinakamaganda raw na i-embrace na lamang ito at tanggapin, dahil one day magugulat ka na lang, wala na ang bitterness sa sarili mo.

May proseso raw ang lahat pero sa ngayon mas alam na niya kung paano mas maging malakas sa isang relasyon.

“Mas kaya ko na kasi ngayon kumpara noon. Mas matatag na ako pagdating sa larangan ng pag-ibig. Ang importante lang dapat may closesure pa rin. Pero kung wala na talaga, ikaw na mismo ang magbigay nito sa sarili mo para mas madali kang maka move-on sa buhay mo.”

Sa isang episode ng “Magandang Buhay”, sinorpresa si Angelica Panganiban ng isang sulat mula sa kanyang matalik na kaibigang si Camille Prats. Isang nakaantig na liham ang isinulat ng aktres na si Camille Prats para sa kanyang itinuturing na kapatid sa showbiz na si Angelica Panganiban.

Matatandaang nagkasama ang dalawa sa napakaraming proyekto simula pa noong mga bata pa sila sa industriya.

Sa liham, ipinahayag ni Camille kung gaano niya minamahal at hinahangaan ang kaibigan.

Panimula ni Camille sa kanyang liham para sa kanyang kaibigan na si Angelica:

“Happy 25th anniversary! Isa ka na talagang institusyon sa industriya.”

Natawa naman si Angelica dahil ipinaalala niya sa kabigan na sabay lamang silang nagsimula sa pag-aartista.

Saad pa ni Camille kay Angelica: “Hanga rin ako sa ‘yo bilang isang tao, sa pagiging totoo sa lahat ng bagay and for being fearless at what life throws at you.”

Wish naman ni Camille sa kanyang kaibigan na sana’y matagpuan na ang walang hanggang saya at pagmamahal.

“You are a woman of strength with so much love to give, kaya naman ang dasal ko para sa ‘yo ay matagpuan mo ang walang hanggang saya at pagmamahal, because you deserve it all.” SABEEE!/TROY CATAN