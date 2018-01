I don’t like the company and friends that you keep!

AS IF ni Alwin Ignacio

TOTOO nga ba ang ibinulong sa diva that you love na ang isa pang rated A movie, ang Mama’s Girl, nag-underperform sa takilya?

Ayon sa aking Impeacheable Source (IS), nitong weekend, nagdagdag bawas na raw ang mga sinehan nito, hindi happy ang mga theater owners, ganun?

Kung true ang chika, ang ibig bang sabihin nito, hinog sa pilit si Sofia Andres? Na for all her beauty at pwede na ring akting, wala pa siyang karapatang maging major, major star?

Pwede rin ba nating idagdag na hindi pa kinagakagat at hindi pa sapat ang kiliting htaid nilang dalawa ni Diego Loyzaga?

Kung ipinakita ba talaga ni Diego ang kanyang pambihirang palo-palo sa mga larawang binura niya kaagad, nakatulong kaya yun para may major, major push sa takilya ang kanilang pelikula?

Ang mga afternoon prime followers ni Sylvia Sanchez, mas bet lang siyang panoorin sa kanyang panghapong melodrama at wala sila care, time, budget at resources para sumugod sa mga sinehan?

Well, kung talaga ngang Mama’s Girl did not make the box-office cut, tama na siguro ang panahon para pag-aralan kung ano ang susunod na hakbang sa mga karera nina Andres at Loyzaga, pati na rin si Sanchez. Maaring they bring in the ratings and commercial loads sa kanilang panghapong pagtatanghal and it made them legitimate TV stars pero hindi pa sila motion picture box office drawers.

Mabuti pa ang kasabay nilang Ang Dalawang Mrs. Reyes, panalo ang word of mouth campaign, mas panalo ang mga reviews para rito.

Alam niyo ba dear Remate readers, hindi pala sina Judy Ann Santos at Angelica Panginiban ang mga orihinal na aktres na dapat gagawa nito? Buti na lang at sa kanila ibinigay dahil parang asiwa kung sa dalawang maturing actresses ang naging bida.

Parang may turn off factor kung si minsan naging sikat naman na aging aktres at si sikat pa rin naman kahit paano ang nagbigay buhay sa mga katauhang sina Lianne at Cindy.

Si Tom Rodriguez pala ang orihinal na Gary. Willing raw itong maging transwoman all for the sake of sining. Kaya tumanggi ito sa role, kasi hindi pa yata handa si Rodriguez na maging father of a teen age daughter.

Well, hindi siguro para sa kanya ang pelikula, para kay Joross Gamboa ito. In fair Verona kay JC de Vera, bagay na bagay sa kanya ang role na Felix, na hetero-flexible ang sexual orientation.

Ang isa pang major, major bonus, ang darling na si Andrea Brillantes, napaka-gandang bata, marunong umarte. Pag ang neneng ito nag-super blossom, ewan ko na lang, tiyak maming young hombres na gagawin siyang muse of their dreams na ang result ay nocturnal emissions. Hahahaha.

***

Totoo nga ba ang kasabihang “tell me who your friends are and I will tell you who you are?” Or sa pagkakataong ito, mas akma ang linya ni Azenith Briones, sa orihinal na Temptation Island na, “Bird of the same feathers, plaks together?”

May mga taong dismayado sa picture posting ni Dawn Zulueta kamakakailan kung saan kitang-kita na part of their new and old friends ay si Bongbong Marcos at Lisa Araneta-Marcos.

Ang seemingly innocent picture ni Zulueta, kung saan binida niya pa na masarap ang kanilang roast beef dinner courte na masy of their hosts na may kasama pang lovely “convo,” medyo may violent reaction.

Ang una, ang paggamit sa “convo.” Is there really such a word? Ang tama eh conversation, ano ang reason kaya pinaikli ito? Dahil ilang letters lang ang pwede sa posting o dahil nagpapaka-millennial si La Zulueta?

Kahit saan tignan, hindi tama ang pag gamit sa “convo” as a shortened term for conversation. Wag magpauso at gumamit nito kasi, mali.

Pangalawa, kaibigan kasi ni Anton Lagdameo si BBM, at mukhang they go a long way back, inugatan na at pumuti na ang buhok nilang dalawa, friends for keeps sila.

And what kind of friend does the Zuluetas and their friends keeps? Pakibasa na lang po dear Remate readers ang kasaysayan natin para malaman niyo kung anong klaseng paghihirap at dusa ang niranas ng mga PIlipino sa panahong ang ama at ina ni BBM ang naghahari at nag-rereynang uri.

Ang kasalanan ng mga magulang ay hindi kasalan ni Bongbong? Sige, ibibigay ko sa inyo ang argumentong iyan. Magkakabuhay tayong lahat at mapagtatanto niyo rin na totoo nga ang kasabihang, blood is thicker than water.

Kaya Dawn Zulueta, hindi mo na ako fan from now on. I don’t like the company and friendships you keep.