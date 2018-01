Ibang-iba na ang pananaw ni JM de Guzman

NASA Nasa estado ng after care ang paglabas sa rehab ngayon ni JM De Guzman after two years. Kailangan pa rin niyang mag-report sa rehab para magkaroon ng follow-up check up sa kanyang kalagayan bago tuluyang grumaduate.

Inilahad ni JM ang kanyang experience sa Rated K tungkol sa paggamit ng bawal na gamot.

“Partly, how I handled myself kapag nakaharap na ‘ko sa sirkumstansya na ‘di ko kontrolado. Mayabang po ako nun, e!,” deklara niya.

Dahil dito, binaril ang kanyang karakter sa Book 2 ng “Angelito: Ang Bagong Yugto” at biglang tinapos ito.

Nagpasya siya noon na magpa-rehab sa unang pagkakataon.

“Mentally, emotionally physically, rock bottom na, e! Parang ‘di ko na maiangat ang sarili ko. Wala na. Yung paranoia ko, hallucinations ko, ‘di na ako makagalaw na walang drugs. Iyak ako nang iyak. Depression, lumala ‘yung mga problema, ganyan,” pag-amin niya.

After 11 months ay lumabas siya sa rehab at nabigyan ng second chance ang kanyang career na kung saan ay kasama siya nina Piolo Pascual at Iza Calzado sa “Hawak Kamay”.

Naging hit ang pelikula nila ni Angelica Panganiban na “That Thing Called Tadhana”. Nagbida rin siya sa serye na “All Of Me” na kung saan ay natanggal na naman siya at pinalitan ni Albert Martinez.

Bumalik kasi siya sa rating bisyo. Nagpanggap kasi siya na maayos at magaling na nu’ng nagpa-rehab para makalabas na siya.

“Di ako naging sincere actually and genuine sa pag-confront ko sa issues ko noon sa first rehab ko. Gusto ko lang makalabas, galit na galit ako. Lungkot na lungkot ako deep inside,” paglalahad pa niya.

“Hindi kinaya ng guilt ko. Parang niloloko ko lang yung mga taong naniwala sa akin. Kinain ako ng konsensya ko. So ayun, natanggal ako run sa show na hindi naman yun yung original plan na sinabi sa akin. Nakadagdag ‘yun sa pain. Relapse itself is really painful for me. Yung depression, yung anxiety, galit sa sarili, triple. And slowly, killing myself na unconsciously,” bulalas pa niya.

Pumasok siya ulit sa rehab sa Talisay, Batangas.

“I tried na parang manipulahin yung programa, na umacting-acting ako roon na parang everytime they try na hukayin ako kung saan ba nanggaling yung relapse, I tried to stay away. In-actingan ko sila, pero di nakalusot sa kanila, so talagang na-process yung issues ko sa loob, isa-isa,” kwento pa niya.

Babalik na ngayon sa showbiz si JM para sa pangatlong pagkakataon.

May mensahe rin siya sa mga kabataan at mga fans niya na iniisip pa lang daw na gumamit ng drugs ay ‘wag nang puntahan. Kung ginagawa raw ito ay tigilan na.

Pak!

-0o0-

Si Jennylyn Mercado naman ang makapa-partner ni Tom Rodriguez pagkatapos ng TomDen sa “My Husband’s Lover”.

Yes, ang ‘Ultimate Star’ na girlfriend ni Dennis Trillo sa tunay na buhay ang bagong partner ni Tom. Nag-start na ang taping ng bago nilang serye na “The Cure” na ipapalabas sa GMA 7.

Dati na silang magkapareha sa isang Lenten Special at ito ang first team-up nila sa isang teleserye.

“I’m so honored, I’m a big fan of Jen. Grabe, she’s an amazing actress. I can only wish that I could learn even more. Kasi sa Lenten special pa lang marami na akong natutunan. So, sana dito rin marami pa akong mahugot,” pahayag ni Tom sa panayam ng 24 Oras. XPOSED/ROLDAN CASTRO