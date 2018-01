Iiwasan na raw ang negang vibes!

BAGO pa man matapos ang taong 2017, kinilala ang Kapamilya actress na si Liza Soberano bilang pinakamagandang babae sa buong mundo batay sa listahan ni TC Candler’s annual ‘The 100 Most Beautiful Faces” at tinalo ang ilang mga Hollywood star at mga aktres sa ibang bansa tulad nina Emma Watson ng Britanya, Tzuyu ng Taiwan, at Thylane Blondeau ng France.

Bukod kay Liza, pasok din sa listahan sina Kathryn Bernardo (60th), Jessy Mendiola (71st), at Nadine Lustre (78th). Sila lamang ang mga Pilipinang nakapasok sa listahan.

Para naman sa “100 Most Handsome Faces,” pasok sina James Reid (4th), Enrique Gil (61st), at Daniel Matsunaga (88th).

Ngayong taon 2018 ipalalabas na ang bagong fantaserye nina Liza at Enrique ang “Bagani” na nagsisimula ng mag taping.

Tiyak marami na ang nag-aabang especially ang kanilang mga fans. Kasama nila rito sina Matteo Guidicelli, Sofia Andres at Makisig Morales.

Samantala, Ngayon taon din naabangan na ang paglipad ni Liza bilang “Darna” sa 2018.

***

MASAYANG nagdiwang ng Pasko ang magkasintahan na sina Divine Diva Zsa Zsa Padilla at Architect Conrad Onglao sa Osaka, Japan batay sa Instagram account ni Zsa Zsa.

Ito ang may kuwelang caption ng divine diva, “Sabi ko- dapat may kuha tayo para may memories sa Osaka! Halata ba kung nasaan kami?! Kalerks. Hihihi #planfailed #christmasvacation Mas fail naman yung sa Glico billboard. #Osaka #.”

Matatandaang nagkahiwalay ang dalawa noong 2016 subalit muling nagkabalikan ngayong 2017.

Nais ni Conrad na pakasalan si Zsa Zsa sa Italy subalit mas gusto ni Zsa Zsa na simpleng kasalan na lamang. Sa ngayon, wala pang pinal na detalye tungkol sa kasalang ito dahil pareho silang busy sa kani-kanilang mga karir.

Sa ngayon regular pa din mapapanood si Zsa Zsa bilang Red Dragon/Helena Montoya sa “Wildflower”. Painit ng painit ang mga takbo ng nasabing serye na dapat pakaabangan pa ng mga viewers dahil mas lalong bubuga ng apoy ang character ni Zsa Zsa bilang si Red Dragon.

Ang “Wildflower” ay mapanonood tuwing gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa ABS-CBN Primetime Bida, di ba, Ms. Amour Tabigue, ang mabait at masipag na Executive Producer ng WF. yun nah!.

***

Nag trending ngayon ang official trailer ng kauna-unahang pelikula para sa 2018 ang pelikulang “Ang Dalawang Mrs. Reyes” sa ilalim ng Star Cinema sa darating na Enero 17, 2018.

Ito rin ang kauna-unahang pagsasama sa isang pelikula nina Judy Ann Santos-Agoncillo at Angelica Panganiban kung saan sila ay magpapatawa sa kanilang mga tagahanga at tagasubaybay na nananabik nang sila’y mapanood sa big screen.

Kamakailan nag-post sa kani-kanilang mga Instagram account ang dalawang lead stars para sa promosyon ng kanilang pelikula na very excited sa nalalapit na showing ng kanilang pelikula.

Makakasama rin nila sa pelikula sina JC De Vera at Joross Gamboa. Reunion movie rin ito ng orihinal na “Mara at Clara” dahil kasama sa cast si Gladys Reyes.

Masaya naman sina Judy Anne at Angelica dahil sa wakas natupad na rin ang pagsasama nila sa pelikula na matagal na rin daw nilang pangarap ang makasama sila sa isat-isa para sa isang magandang proyekto, kaya naman bongga ang pagpo-promote ng dalawa.

Panoorin ang official trailer ng “Ang Dalawang Mrs. Reyes” na ibinahagi ng Star Cinema via YouTube Channel na agad na naging #2 trending worldwide. Pak ganurnnn!!!

***

DAHIL daw Bagong Taong, dapat may bagong pag-asa! Yan ang naging bagong prinsipyo ng actor na si Baron Geisler.

Sabagay lahat naman tayo ay umaasa sa magandang pasok ng 2018. Anuman ang hindi magandang naganap sa nakalipas na taon ay pilit na nating tinatalikuran.

Tulad ng maraming Pinoy may New Year’s resolutions rin ang aktor na si Baron Geisler. Aniya, nais na niyang iwan ang dati niyang pagkatao.

Pakiusap lang ni Baron sana muli siyang bigyan ng isa pang pagkakataon dahil gusto na daw niya makabalik ng tuluyan sa mundo ng showbiz, marami raw siyang natutunan at maraming nagawang mali sa kanyang buhay pero sana daw kahit isang chance pa ay mabigyan siya muli ng isa pang pagkakataon ng mga tao sa showbiz.

Samantala sa Instagram post ni Baron, ibinahagi nito ang kaniyang mga New Year’s resolutions.

Isa na rito ang: “Goodbye old me!”

Dugtong pa niya, “I’m embracing this New Year at hindi hangin at phone ang laging hawak”

“Dapat lumawak parang si bioman. Ngayong taon iwasan na ang mga negavibes na tao!”. SABEEE! TROY CATAN