Inasar ang bashers!

SHOWBYTES! ni Danny Vibas

NOONG Linggo ng gabi (January 21) nag-post sa Facebook at sa Instagram ang Viva Artist Agency (VAA) ng pictures nina James Reid at Nadine Lustre na nagbabalita na pinabiyahe ng Viva Films yung dalawa sa London para ituloy ang na-delay na pagsyusyuting nila ng pelikula nilang “Never Not Love You.” Ang VAA ang nagma-manage ng showbiz career ng magka-loveteam na mag-sweetheart rin sa tunay na buhay at napababalita pa ngang nagli-live-in na.

Pero isang araw bago sila bumiyahe, nakapag-post pa pala si James sa Instagram n’ya [@james] ng litrato nila ni Nadine na pinaparunggitan ang mga basher nila. Tipong mapang-asar ang litrato na kuha sa pagbabakasyon nila sa Panglao, Bohol nung Christmas season.

Caption ni James:

“That face we make when haters make sh*t up about us and then we didn’t care and got on with our lives and went to the beach and took a selfie.”

Para iparamdam na nang-aasar siya, nilagyan pa ni James ang posting n’ya ng hashtag na: #careless and #TheArtOfDeadma.

Samantala, wala pang balita kung bumalik na sa Pilipinas sina James at Nadine buhat sa London.

* * *

Heto naman ang nasagap naming balita tungkol naman sa reel and real loveteam nina Kathrym Bernardo at Daniel Padilla: si Cathy Garcia Molina ang nakatakdang magdirek ng kung ano mang magiging pelikula nila ngayong 2018 o 2019.

Mismong ang direktora ang nagkumpirma ng planong ito ng Kapamilya network/ Star Cinema sa isang interbyu sa ABS-CBN News last Thursday.

Ang pelikula raw na yon ng KathNiel ang nakatakdang magiging huling project ni Direk Cathy bago siya mag-retire sa kumpanya. Gayunpaman, naatasan siyang pangasiwaan din ang pelikula namang pagtatambalan nina Gerald Andersaon atbPia Wurtzbach.

“Apparently dapat in my contract, that’s supposed to be one film na lang, that’s supposed to be KathNiel. Eh nadagdagan,” pahayag n’ya sa interbyu.

“Basta ang sure lang kasi na nilatag ko last time is that 2019 will be my last year. So it’s up to Star Cinema and ABS-CBN what to give me during that year,” dagdag na pagtatapat n’ya.

Gayunpaman, ayon sa report ng ABS-CBN News, wala pang inilalabas na mga detalye ang Star Cinema tungkol sa magiging pelikula ng KathNiel.

The last time Molina directed the two was in the 2014 movie “She’s Dating the Gangster.”

Currently, Padilla and Bernardo are busy working on “La Luna Sangre” which airs on ABS-CBN from Monday to Friday after “FPJ’s Ang Probinsyano.

* * *

Samantala, pwede pa bang mabuhay ang real-life loveteam nina Angelica Panganiban at Carlo Aquino nung teenagers pa sila?

Parang puwede, dahil open naman daw si Angelica na mag-date-date sila ni Carlo uli. Yon ang pasubali ng aktres nung mag-guest siya nung Linggo sa late-night show na “Gandang Gabi Vice” sa Kapamilya network.

“Matalik kong kaibigan ‘yan (si Carlo). ‘Yung maganda kasi sa amin, naging magkaibigan kami after eh. Kasi nagsimula siguro siya sa friendship, naging magkaibigan kami ng mahabang mahabang (panahon), sabay kaming lumaki eh,” paggunita ni Angelica na nagsimula bilang child actress (at si Carlo naman ay child actor na katambal n’ya.

Ipinagtapat n’yang she’s open to accept dinner invitations from Carlo.

“Niyaya niya naman ako. Oo, bakit naman hindi. Grabe kayo,” Panganiban said.

In an earlier interview on “GGV,” Carlo admitted that he might have ended up with Panganiban should they have started dating when they were older.

“Siguro kung medyo matanda-tanda kami noon kami na ang nagkatuluyan,” pasubali ni Carlo. Ipinagtapat n’yang anim na taon silang nagkarelasyon.

Well, to rephrase an old song a bit: Love can be lovelier the second time around.

Sa ngayon, tiyak na alam n’yo ng sina Angelica at Judy Ann Santos ang pangunahing bituin ng pelikulang “Ang Dalawang Mrs. Reyes, kung saan tampok din sina Joross Gamboa at Edgar Allan Guzman.

Si Carlo naman ay kasalukuyang tinatapos na ang pelikulang Meet Me in St. Gallen kung saan katambal n’ya si Bela Padilla.