Information officers ng PCOO hahasain vs fake news

HAHASAING mabuti ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) ang mga information officers sa buong Pilipinas gamit ang inihahandang National Information Convention sa susunod na buwan.

Layunin nito na mabigyang kaalaman pa ang 1,300 na mga information officers ukol sa fake news.

“Iyong mga seminar para po maturuan natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kasama sa gobyerno, how to decipher at ma-educate pa ang kanilang constituents about fake news,” diing pahayag ni PCO Sec. Martin Andanar.

Pag-uusapan din aniya ang mga bagong teknolohiya, TV, radyo, diyaryo, online, mga basic tips para sa mga communicator, paano humarap sa TV, paano sumagot sa radio at paano magsulat sa diyaryo.

“Never in history of government na ginawa po ito. Ito po iyong—mahalaga ito para sa ating mga communicators nationwide,” ayon kay Sec. Andanar.

Ito aniya ang pinakamalaki na information convention na gagawin ng gobyerno.

Magkakaroon naman ng isang government strategic communication center ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) sa Visayas Avenue sa PIA building kung saan ang mga information officers ng gobyerno, mula LGU hanggang national ay magkakaroon ng isang center kung saan sila puwedeng mag-training pagdating sa komunikasyon.

Ani Sec. Andanar, tuloy-tuloy ang gagawin niyang pagbabagong-bihis at pagbabago sa PTV lalo pa’t ngayong Hunyo ay mayroon na itong 120,000 watts. KRIS JOSE