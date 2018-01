Kaabang-abang ang autobiographical book ni Mark Bautista!

ANG diva that you love, mega-abang na sa paglabas ng autobiographical book ni singer at actor Mark Bautista. Bakit kaniyo? Sure naman na magiging inspiring ang pag-chronicle ni MacMac sa kanyang mga struggles at triumphs niya sa kanyang personal na buhay at karera, given na given naman yun. Para ngang Cinderella man ang kwento ni Bautista kaya go for gold ang mga aral na mapupulot.

Ang nais kung mapagtanto, eh kung walang halong kiyeme latik ang chika mula sa aking impeachable source na dapat may kabanata sa nasabing aklat kung saan inilahad ni Mark ang tungkol sa isang ispesyal na pagsasamahan at pagmamahalan.

Ang dagdag chika pa ni IS, ang paglalahad daw na ito ay maihahalintulad sa paglalahad ni the late direk Wenn Deramas sa isa sa pinaka-dakila niyang pag-ibig. Hindi pinangalanan pero pag iyong binasa, alam na alam na at tumbok na tumbok kung sino ang iisa pa lamang na hindi na maaring balikan.

Sabi pa rin ni IS, ang nasabing kabanata, kung hindi tinanggal, ay isinulat na talagang nag-uumapaw ang pasasalamat at pagmamahal sa dating sininta, mga ala-alang makulay, pagsasamahang walang kapantay.

Well, well, well, magkakalaman na kung pasok sa banga or babu na ang kabanatang ito pag lumabas na ang aklat sa merkado. Sa ganang akin, walang masama kung maisama ang ispesyal na relasyon na yun lalo na nga’t autobiographical account ito ni Mark. He has all the right to reveal his version of truth.

***

Ngayong substance free na si JM de Guzman, open arms muli ang pag-we-welcome sa kanya sa showbizlandia.

Dapat lang dahil mahusay na aktor si JM. Kung yung mga bano nga at hamonado sa pag ganap, continue to infest and pollute this side of Hollywood, mas more of chances of winning na ang isang aktor na may likas na talento sa oag-arte, mas karapat-dapat sa panibagong pagkakataon.

Balik Star Magic Kingdom ang mahusay na binata and many are keeping their fingers crossed na sa pagbabalik niyang ito, wala na talagang chance na ang dark side, ma-seduce siyang muli.

May truth kaya ang chika na ang comeback film niya ay pagsasamahan nilang muli ni Angelica Panganiban? Ang pagsasamahang marami ang kinakabahan ay ang sa kanilang dalawa ni Meg Imperial.

Before and after his healing, si Meg ang constant sa buhay ni JM. Full support ang maalindog na dalaga. Laging may mga larawan sa Facebook kung saan ever present ang Imperial. Laging at one with the family or minsan sila lang ni JM plus another friend. May kaunting ligalig na nararamdaman ang mga supporters ni JM sa pagiging malapit nila ni Meg.

Ang collective na thinking out loud, na platonic ang kaganapan kina JM at Meg. For the time being, wag munang romantic at mas lalong nakapagdadabog ng bangs kung ito ay erotic. May tamang panahon para sa romansa at libog. Let us give JM the chance na makuha niyang muli ang sampalataya at pagmamahal mula sa kanyang publiko.

We need more actors like JM de Guzman, na passionate sa kaniyang craft at quest na maging mahusay na aktor.

***

Nasa Cloud Nine kaya ngayon si Paulo Avelino? Kasi naman, ang Philippine Pride na si Ms. Lea Salonga, super rave sa kanya, “If you’re a fan of #PauloAvelino, I urge you to watch his stellar performance in #AngLarawan. He doesn’t sing as well as the others, but his acting! He will be one of the greatest as he continues to grow!!! Congrats!!!”

Sabi pa ni Ms. Salonga sa isang tweet, “Hello, Paulo, allow me please to wish you CONGRATULATIONS on your achievement in #AngLarawan. Your work was absolutely riveting to watch. Without a doubt, you will be one of the greatest actors of your generation.”

Ikaw na Paulo Avelino! Bonggang push ito para sa iyo at sa MMFF Best Picture, Ang Larawan. AS IF/ALWIN IGNACIO