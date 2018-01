Kamara sa SC lang yuyuko

YUYUKO si House Speaker Pantaleon Alvarez anuman ang idesisyon ng Korte Suprema sa isyu ng pederalismo kahit wala ang pagsang-ayon ng Senado.

Giit ni Alvarez na tatalima siya sa anumang magiging pahayag ng Korte Suprema.

Nauna nang iminungkahi ni dating Senate President Aquilino “Nene” Pimentel Jr. na basahin ni Alvarez ang kunstitusyon upang malinawan umano ito sa ipinagpipilitan nitong maaaring tumayo ang Kamara sa pagsusulong ng charter change.

“Yes… sa Supreme Court. Kaya nga tayo mayroong judiciary ngayon. Kung ano ang sabihin ng Korte Suprema. Dahil nga kapag halimbawa mayroong hindi pagkakaintindihan ay sila (SC justices) ‘yung magru-rule,” ani Alvarez.

Kinalampag na rin ni Alvarez si Pimentel na tulungan siyang hanapin sa kunstitusyon ang probisyong nagbabanggit na dapat magsama ang kamara at Senado sa pag-amiyenda ng kunstitusyon.

“Ilang beses ko nang binasa ‘yan, talagang hindi ko makita ‘yung provision na nagsasabi na kinakailangan ng joint session ang both Houses of Congress at kinakailangan kaming mag-convene para gumawa ng proposal to amend the Constitution.

Ngayon, para mas mapabilis, ituro nila sa akin yung specific provision na iyon, saan nakalagay ‘yon? Saan ho nakasulat iyan sa ating Saligang Batas at I will comply wala tayong problema doon, no argument.”

Ang Kamara sa kasalukuyan ay nagdeklarang nasa proseso na ito ng pag-amienda ng saligang batas at hindi na aniya hihintayin ang Senado.

Inabandona na rin ni Alvarez ang constituent assembly (Con-Ass) dahil walang banggit ukol dito sa Article 17 na nauukol sa paraan ng chacha. MELIZA MALUNTAG