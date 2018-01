KANYA-KANYANG DISIPLINA NA LAMANG DAW?

ANG sabi ng pamunuan ng Metropolitan Manila Development Authority, disiplina na lamang sa tamang pagsunod sa batas-trapiko ang siyang nakikitang solusyon para maibsan ang inaasahang mas lalong pagtindi ng trapik sa Kalakhang Maynila.

Ang katwiran pa ng MMDA, dahil daw sa nakaambang sunod-sunod na infrastructure project ng gobyerno na sisimulan ngayong taon, inaasahan na ang mas matindi pang trapik sa mga pangunahing kalsada.

Nanggaling ang mga pahayag na ito mismo kay MMDA Assistant General Manager for Planning Jojo Garcia na wala na raw silang maisip na bagong plano o paraan para maibsan ang posibleng lalong paglala ng trapik.

Ang sabi pa ni Garcia, wala raw silang nakikitang mga short term solution para maibsan ang nakaambang mas matinding trapik.

In short, “hands off” ang MMDA sa napakasimpleng problema na pagsisikip ng daloy ng trapiko, partikular na sa kahabaan ng EDSA at sa iba pang mga kalsada na kung saan ay gayundin katindi ang trapik.

Back to basic na lang daw, gaya ng sinabi ni MMDA Chairman Danilo Lim na paghingi ng kooperasyon ng mga motorista para sa disiplina sa kalsada. Ano ba kanyo Mr. Garcia?

Kanya-kanyang disiplina na lang daw (heller…alam kaya nitong si Mr. Garcia kung gaano katigas ang ulo ng mga motorista?).

Aba, kailan ba naging disiplinado ang mga motorista sa kanilang pagmamaneho. Aber, paki-esplika lang, Mr.Garcia!

Ang hirap sa inyo, e, kung tutuusin ay kayang-kaya ninyong solusyunan ang kakapiranggot na problemang ‘yan.

Ano pa ang silbi ninyo na inilagay sa posisyon ninyo kung wala rin lang maasahan sa inyo?

Ang daming alternatibong solusyon para malutas ang trapik sa Kamaynilaan pero nagtataka ako sa mga taong ito kung bakit hindi sila makaisip-isip ng mga solusyon para malutas ang problema.

Tang..tang…tang…na naman.

SUGALANG TAMBAYAN NG MGA TULAK AT ADIK

Hanggang ngayon pala ay patuloy ang mga iligal na pasugalan na pwesto pijo ng drop balls at color games nitong si Egay sa Rosario, Cavite at ang pasugalan na drop balls at double your money ni Manny Pandak sa Manggahan, Gen. Trias.

Aba’y hindi kumikilos si Cavite PD Supt. William Segun laban sa mga naglipanang iligal na pasugalan na paboritong tambayan ng mga tulak at adik. Baka malaki ang payola nito, ah!

oOo

