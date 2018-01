Karla Estrada parang baboy na nagpagulong-gulong

MARAMI ang natawa sa bagong Instagram post ni Karla Estrada. Dahil wala na raw siyang maisip pang ibang magandang posisyon para sa kanyang pictorial, dumapa na lang siya sa buhanginan at nagpagulong-gulong. Ginawa na lamang niyang katatawanan ang mala bariles niyang katawan.

Kaiba naman ang ginagawa ni Sharon Cuneta. Sa kanyang FB account panay ang post niya na pumayat na siya. Dalawang taon na yata niyang ginagawa ito pero kapag titingnan naman daw sa personal ang wankata nito, the same pa rin. Ang pumapayat lang kay ate Shawie ay ang kanyang mukha.

At kahit anong gawin niya ng pagsusuot ng itim na damit, hindi talaga nakapapayat ang kulay.

SHEENA HALILI, MAPAGPANGGAP!

Level-up na talaga si Sheena Halili. After niyang magpost ng sexy photos wearing her swimsuits, sa acting naman niya siya nanggulat.

Matapos niya kasing mapasama sa tinututukang Afternoon Prime series na Impostora, marami na ngayon ang naiinis sa kanya dahil sa mapagpanggap na karakter nito bilang Rafaela.

Sa likod kasi ng maganda niyang mukha ay ang nakakainis at panget na si Rosette. Grabe lang ang pagiging desperada ni girl, huh. Ano na naman kaya ang next move niya at ng kanyang kapatid na si Betty (Sheryl Cruz)? Hay, nako. Uso move on, Rosette!

TAMA ANG GINAWA NI BINOE

Dito isinilang at lumaki ang Koreano na pinagsabihan ni Robin Padilla na magtagalog. At kahit sa isang international school pa ito nag-aral, nasa Pilipinas pa rin ito. Mga Pinoy ang araw-araw na naakakasalamuha nito. Hindi naman kalabisan na pagtagalogin ito ni Robin kahit konti.

May syotang Pinay, dapat nag-effort man lang na pag-aralan ang lengguwahe ng kanyang minamahal. Magpa-impress siya sa syota niyang Pinay. Kapag nagmahal ang isang tao, anomang kaugalian at katangian meron ang kanyang minamahal, yayakapin niya ito nang buong puso lalo pa’t ibang lahi ito.

Kaya naintindihan namin ang sentimiyento ni Robin nang utusan nito ang Korean PGT contestant na magsalita ng tagalog. Rason nga ni Binoe, napag-aralan nito ang English sa eskuwelahang pinapasukan, bakit hindi ang tagalog?

Hindi naman siya naging bastos. Nag-apologize pa nga nang sa bandang huli ay magtagalog ang Koreano. Talagang sutil lang itong singkit na ito. Akala yata ignorante tayo sa wika ni Uncle Sam.

Dapat din na magimbal naman ang mga dayuhang naninirahan sa ating bansa para hindi sila umaabuso. Aba’y kapag pumasok tayo sa Binondo, nasa sarili tayong teritoryo pero para kang nasa China dahil halos ayaw nilang gamitin ang salita natin. At saka bakit nga ba naging sarili nila ang lugar na ‘yan, hindi ba’t ilang porsiyento lang ang pwede nilang ariing lupa sa bansa natin?

Ito namang mga Koreano na patuloy na dumadami sa bansa natin na karamihan sa kanila ay nagiging mga negosyante pa, tinataga tayo sa presyohan. Ayaw man lang magpatawad. Parang kung sino kung sumagot at umasta sa harapan natin.

Sa totoo lang, sa madalas na pagpunta-punta namin sa Seaside Seafood Restaurant sa Macapagal Ave. sa Pasay, may mga kabataang Koreano kaming nakikita na may mga sukbit pang baril sa bewang.

Grupo sila. Kapag nagbabaan na sa kanilang magagarang sasakyan ang iingay nila. Uunahan ka pa sa parking lot. Lintek!

Kaya tol, Robin, ipakita mong tayo pa rin ang astig sa bansang ito!

