HURTING ang bagets na aktor na ‘to dahil parang napaglumaan na siya ng panahon.

Dati talaga, and this was some two or three years ago, he was considered to be ultra-promising.

Bukod sa magaling siyang umarte, kakaiba ang dating ng kanyang morenong kagwapuhan na umakit talaga ng sandamakmak na mga tagahanga.

He was being groomed then as young hunk or stud, but his mom didn’t relish the fact that he would be baring on cam.

Kapag nakikita niya ang pictorial ng kanyang anak na medyo nag-i-insinuate ng sexiness, nagpoprotesta talaga siya at hindi niya feel ang mga ‘yun lalo na’t nagsusuot ito ng skimpy trunks.

Sa madaling salita, dahil sa kaaangal ni mudra, nafreak-out ang network at hindi na itinuloy ang pag-build-up sa young actor bilang isang hunk.

Sa ngayon, nakalulungkot na kapag nagmo-malling siya kasama ang kanyang out of showbiz na dyowa, hindi na siya pinagkakaguluhan gayung dati-rati’y mina-mob talaga siya ng mga otawzing. Hahahahahahahahaha!

Parang one of those guys na lang siya na bagama’t guapo pa rin naman ay lagpas-lagpasan na kung tingnan ng mga tao.

In short, kay daling nalaos ng morenong aktor lalo na’t marami ng young actors na talent sa network na higit na may hitsura as compared sa kanya, and all because of the irritating demands of her mom.

How sad!

Come to think of it, parang ang nangyari sa kanya’y nangyari rin sa isa namang child actor sa rival network.

Dati, he was much sought after and was considered most promising.

Kaya lang naunang lumaki ang ulo ng kanyang madir at palagi na lang itong nagmamadaling umawi dahil may pasok pa raw the following day ang kanyang anak.

Ang nakaiirita pa, tinuturuan niyang maghikab nang maghikab ang child actor para mapilitang pauwiin na sila ng production.

Ang ending, pinauwi na sila nang permanente.

Nang permanente raw, o! Hahahahahahahahahaha!

Hindi na isinali sa mga projects ang mahusay naman sanang umarteng bata at hindi na ito binibigyan ng role sa mga TV soaps and all because of the delusion oriented mother whose head had been imbued with delusion when all the while, it was too premature for her to do so.

Que barbaridad! Hahahahahahahahahahaha!

‘Yang pag-iilusyon talaga ay walang idinudulot na kabutihan.

Kita n’yo ang nangyari sa dalawang young actors sa rival network, ‘yung isa ay dinadaan daanan na lang mga tao at parang hindi na kilala gayung dati’y considered as one of the hottest actors of the network he is working for.

Ito namang child actor na mahusay naman sanang umarte ay nadiskaril ang career dahil sa umaatikabong ilusyon ni mudra.

‘Yun nah!

PUMANAW NA ANG AMA NI VHONG NAVARRO!

Vhong Navarro’s dad Danilo Navarro, has already passed away.

Sa latest episode ng noontime show ng ABS-CBN na It’s Showtime last Monday, nag-devote ng ilang segundong katahimikan ang co-hosts ni Vhong Navarro at ang studio audience para sa ikatatahimik ng kaluluwa nang namayapang ama ng comedian-TV host.

Hindi pa sure kung Sabado ng gabi o madaling-araw ng Linggo, pumanaw ang ama ng TV host.

Pero pumasok pa si Vhong noong Sabado, pero hindi na nito tinapos ang show.

Last year pa labas-masok ang ama ni Vhong sa ospital.

Ang totoo niyan, the family spent the Christmas season at the hospital bed of his dad.

In his birthday last January 4, nagpasalamat siya sa ama and he prayed for his dad’s long life and speedy recovery.

His message on Instagram: “Dad, ang pahiramin pa samin ang buhay mo ang isang pinakamagandang regalong natangap ko ngayong kaarawan ko. Maraming salamat sa patuloy mong paglaban at sa mga Madlang Pips na patuloy na nagdadasal kay Dad. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.”

ANGELICA PANGANIBAN, MAY IRITA FACTOR PA RIN KAY ELLEN ADARNA

Kapag nagkrus raw ang kanilang landas ng bagong dyowa nang kanyang ex boyfriend, baka hindi raw siya makapagpigil at baka masaktan niya ito. Feeling niya, hindi naman daw talaga siya pinalitan. Pinilit lang sirain yung kanilang relasyon kaya may galit siya sa kanyang puso.

Base sa #AskAngelica YouTube episode ng Star Cinema last January 19, kung saan nakausap aktres ng stand-up comedienne mula sa It’s Showtime na si Donna Cariaga.

Bukeke ni Donna sa aktres: “Kasi po sa Showtime, yung bago po ng ex ko, gusto po makipagkita sa akin, yung ipinalit po niya.

“Kung kayo nasa posisyon ko, paano po ninyo haharapin yung ipinalit sa inyo ng ex ninyo?”

Straightforward ang sagot ni Angelica. Baka masaktan raw niya ang chicks ng kanyang ex. Hindi naman daw kasi siya pinalitan. Pinilit lang sirain ang kanilang relasyon.

Pa-blind item lang ang banat ni Angelica. Hindi niya binanggit kung sino ang kanyang mga tinutukoy.

Pero hindi napigilan ni Angelica na mapa-react sa sumunod na paksang pinag-usapan nila ni Donna.

Ang three-month rule ay pinasikat ni John Lloyd Cruz sa pelikulang One More Chance noong 2007.

Four years ang kanilang naging relasyon until they parted ways last January 2016.

Basta parehong sinabi nina John Lloyd at Angelica na they remained as friends mula latter part of 2016 hanggang early 2017.

Malaman din ang kasagutan ni Angelica sa sumunod na katanungan ng isang letter-sender.

Hirit ng letter-sender na si Alexa, “May dini-date po ako ngayon. Two months pa lang kami pero I just found out na may nabuntis…”

Pagkarinig ng salitang “nabuntis”, nailaglag niya ang cue cards at hindi na itinuloy ang pagbabasa.

November 2017 nang mapabalitang na buntis ni John Lloyd si Ellen.

It happened after four months of togetherness but it was only this January when they officially admitted that they are on.

Samantala, full of meaning rin ang kasagutan ni Angelica tungkol sa isang anonymous ex-boyfriend sa episode ng Gandang Gabi Vice (GGV), last Sunday.

In passing ay nabanggot ng aktres ang tungkol sa binayaran niyang bill sa restaurant na madalas nilang pinupuntahan ng dati niyang karelasyon.

Naganap ang insidente right after the premiere night ng Ang Dalawang Mrs. Reyes last January 16.

Doon sa paborito niyang restaurant pumunta sina Angelica at ilang kaibigan upang mag-dinner.

“Magbabayad na ako ng bill. Sabi, ‘Ay, Ma’am ito pa po, yung dati pa po niyong utang.’”

May listahan raw ng bill doon si Angelica at kanyang ex-boyfriend.

Dahil palagi nga sila roon, may open credit sila ng kanyang ex.

“Kumbaga, nag-check sila raw nung natapos ‘yung taon. Tapos nung nakita ko, ‘Bakit ang laki?’ Parang mga 9,000 pesos.

“So, chineck ko, ‘yung iba may pirma ko, ‘yung iba pirma ng ex ko.

“Sabi ko, ‘Sandali! Babayaran ko lang yung sa akin. Baka iba pa yung kasama niya niyan! Sa akin niyo papabayaran yung ininom nila? Hindi naman ako yung kasama.'”

Sagot raw ng staff kay Angelica, “Hindi nga po. Sabi ni Sir kayo na raw po magbayad.’”

Pinakadiin-diin raw ni Angelica, na bakit siya magbabayad samantalang hindi naman siya ang kumain?

Ang ex na raw ang magbabayad magmula ngayon at hindi siya. Pero nilinaw ni Angelica na naka-move on na siya sa huling heartache.

As a matter of fact, kaya na niyang daanin sa biro ang sakit na naramdaman noon.

That girl, tatanga-tanga pa rin talaga. Di na natuto, madalas raw niyang sabihin sa kanyang sarili.

PETE G. AMPOLOQUIO, JR.