KONSTRUKSYON NG MANILA WATER EMERGENCY RESERVOIR SA CAINTA RIZAL, SINIMULAN NA!

ISINAGAWA ng Manila Water ang ceremonial groundbreaking para sa Emergency Reservoir project sa Cainta Elementary School, Barangay San Roque, Cainta, Rizal, bilang suporta sa lokal na pamahalaan sa pagharap sa anomang uri ng kalamidad.

Ang seremonya at hudyat ng konstrukyon ng 100-cubic- meter underground reservoir na pagkukunan ng inuming tubig sa nasabing paaralan sa tuwing ginagamit itong evacuation centers.

Maykakayahan itong magbigay serbisyo sa 5,000 evacuees sa loob ng tatlong araw.

Ayon sa Manila Water, hindi lamang ang eskwelahang ito ang lalagyan ng emergency reservoir, dahil nalalapit narin ang kunstruksyon sa Francisco P. Felix Memorial National High School sa Barangay Sto. Domingo.

Layon nilang magtayo ng ganitong pasilidad sa 22 syudad at munisipalidad sa silangang bahagi ng kalakhang Maynila at probinsya ng Rizal.

Lubos naman ang pasasalamat ng Alkalde ng Cainta na si Mayor Johnielle Keith “Kit” Nieto. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang lubos na makatutulong ang pasilidad na ito sa panahon ng sakuna, lalo na kung apektado na ang linya at tanke ng mga tubig.

Dumalo sa seremonya sina Rizal Board Member Ross Glenn Gongora; Cainta Elementary School Master Teacher, Mercy Riosa; Manuel Nivera, Pinuno sa Curriculum Development Division, NDRRMC, Office of Civil Defense; Ferdinand Dela Cruz, Presidente at CEO ng Manila Water; Maidy Lynn Quinto, Group Director for Corporate Project Management, Manila Water Operations; Cainta Mayor Johnielle Keith Nieto; at Cainta Councilor Lincoln Felix.

Nakisaya din dito sina Rizal Assistant Provincial Engineer Bonifacio Masilang, Jr.; Francisco P. Felix Memorial National High School Principal, Dr. Vidal Mendoza; at Manila Water contractor, Mike Sicat ng ME Sicat. HILDA ONG