Kung kelan nag-asawa saka naghubad!

‘YAN ang hanash ng isang faney, dj_040812, who said, “Alden has lots of skeletons in his closet. Sad he has to do lots of hiding – it’s not easy to live a double life kaya. Ung mga secret dinner with his gay friends means they are hiding something – U don’t have to be Einstein to know what it is.

Kaya naman sana ung mga Aldub delulus han, RESPECT MAINE by not pushing her to him. That’s whatshe’s asking – kunting respetokasi ‘di madali na pinapalabas niyo na siya ang pinagkakaabalahanni Alden while she knows that everything is not true. Let Alden be with ho he wants and stop using Maine to cover up ung mga questionable na activities ni Alden!”

Nag-second the motion naman ang ilang fans as one said, “TAMA!!! Maine said it all in her Open Letter, ADN should know it by now kung ano tlaga ang real score nlang dlawa. Just plain colleague or coworker. Nothing more nothing less.”

Another one agreed and said, “Dami ba nya secret in life Maine matalino yan if ever this is true abt alden saan n ung god fearing person nya dami niloloko nya if ever pangakong napako sbgay kng true tlga rich n sya kya nga contented n dw sya bible verse pamore ?? WIt tyo s 1st qtr ng 2018.”

So, may double life ka nga ba, Alden? Pakisagot nga.

***

Nalait si Heart Something when she posted photos of her and senator Chiz Escudero’s New Year trip to Balesin.

Sa nasabing exclusive and for-members-only resort nag-spend ng Bagong Taon ang couple and Heart documented their stay by making videos and taking photos.

Si Heart, hindi nagkape at nagpakita ng kanyang kaseksihan. Walang takot ang hitad na nag-pose habang naka-one-piece bikini. Three times siya nagsuot ng bikini, the most daring of which was one which had a dangerously plunging neckline.

Of course, excited na ipinost ni Heart Something ang photos sa kanyang Instagram account. Sadly, marami rin ang nam-bash sa kanya dahil hindi nila nagustuhan ang ang kanyang bikini photo posts.

“Ipakita ang nakatago sa katawan para mapansin at pag usapan, mag hubot hubad na kaya para mas maganda.”

“Totoo cnabi m naghubad n lng sana.”

“we dont care.”

“Kung kailan nag asawa saka inilabas katawan.”

‘Yan ang wlang habas na say ng mga bashers ni Heart Something. UNCUT/ALEX BROSAS