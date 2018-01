Kuwait pagpapaliwanagin sa pang-aabuso sa mga OFW

HINDI sapat na magkaroon lamang ng travel ban sa Kuwait kundi nararapat na hingan ng paliwanag ang pamahalaan ng Kuwait sa sunud-sunud na pang-aabusong naitatala laban sa Overseas Filipino Workers (OFWs).

Ito ang iginiit ni Kabayan Rep Ciriaco Calalang kung saan hinimok nito si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na isyuhan ng Note Verbale ang gobyerno ng Kuwait para ipaliwanag nito ang nangyayaring pang-aabuso at pangmamalupit sa mga OFW.

Giit ni Calalang dapat na bigyan ng ultimatum ng Kuwait government ang kanilang mga nationals na kumukuha ng domestic helpers na maging responsable at makatao sa pagtrato sa kanilang mga empleyado lalo hindi sila kukunsintihin ng kanilang gobyerno kung may mga pang-aabuso.

Sinabi ni Calalang na bilang kalihim ng DFA ay obligasyon ni Cayetano na mabigyan ng hustisya at tamang kumpensasyon ang sinapit ng mga OFWs at unang hakbang para maisakatuparan ito ay hingan ng paliwanag ang gobyerno ng Kuwait sa bawat kaso ng pang-aabuso.

Bagamat nag-isyu umano ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng administrative order na nagsususpide ng pagproseso ng bagong overseas employment certificate para sa mga bagong OFW na magtutungo sa Kuwait ay hindi umano katiyakan na wala nang pang-aabusong magaganap, sa dami umano ng mga OFW na nanatili sa Kuwait ay pawang lantad pa din ang mga ito sa pang-aabuso at ito ang siyang dapat na tutukan ng DFA upang hindi na maulit na may maging panibagong biktima.

Naniniwala si Calalang na kailangang repasuhin ang mga kasunduan ng Pilipinas at Kuwait para na rin sa kapakanan ng mga Pinoy doon. GAIL MENDOZA