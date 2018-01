Logging concessions sa Zamboanga Peninsula ipinasususpinde

AGAD na pinakilos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Department of Environment and Natural Resources (DENR) Sec. Roy Cimatu na suspendihin ang ilang logging concessions sa Zamboanga Peninsula.

Ugat ng naging kautusan ni Pangulong Duterte ang reklamo at hinaing ng mga katutubo na sila ay napalayas sa kanilang ancestral lands dahil sa logging operations ng ilang kompanya.

“He has ordered the suspension without prejudice to the probe. But meanwhile, it should be suspended,” ani Presidential spokesperson Harry Roque.

Bukod dito, hindi rin nakaligtas sa Chief Executive ang nagaganap na malawakang pagtotroso na itinuturong dahilan ng flash floods sa Mindanao nitong nakaraang Disyembre.

Samantala, inulit ni Roque na “It’s not a closure, it’s a suspension”.

Sa ulat, sinabi ni Agricultural Sec. Manny Piñol, partikular na pinapasuspinde ni Pangulong Duterte ang operasyon ng SODACO Agricultural Corp. na pagmamay-ari ng mayamang pamilyang Consunji.

Binigyang diin ni Pangulong Duterte kay Cimatu na hindi naman maghihirap si Consunji dahil isa itong “oligarch.” KRIS JOSE