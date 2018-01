LTFRB kinastigo sa bagong pakulo sa Grab, Uber

KINASTIGO ni Sen. Grace Poe ang Land Transportation Regulatory and Franchising Board (LTFRB) hinggil sa bagong pakulo nito na limitahan ang bilang ng sasakyan ng Uber, Grab at katulad na ride-sharing units sa 45,000 sa Metro Manila, 500 sa Cebu City at 200 sa Pampanga.

Sa pahayag, sinabi ni Poe na kailangan ipaliwanag ng LTFRB ang pormula na ginamit upang magkaroon ng desisyon na limitahan ang bilang ng naturang uri ng sistema ng transportasyon.

“Anong matematik ang ginamit sa desisyon. Ano ang mga parameter na ginamit tulad ng supply and demand?” tanong ni Poe.

Sinabi ni Poe na may pormula na ginamit upang lumabas ang ganitong bilang na mahalaga sa publiko dahil hindi naman pupuwedeng lumitaw na lamang ito sa hangin.

“Sa panahon ngayon ng algorithms, dapat isapubliko ng LTFRB ang factual basis ng kanilang desisyon. Ilabas nila ang minutes ng meetings and consultations para alam ng publiko,” aniya.

“Such disclosure of a public document is what the FOI rules, issued by the President, require. Tulad namin dito sa Senado, ang transcripts are made public. Walang censored or hidden,” dagdag ni Poe.

Nilinaw ni Poe na hindi niya kinukuwestiyon ang order ng LTFRB, ngunit nananawagan siya na ipaliwanag ang scientific basis ng kanilang desisyon.

“Malaki na ang inunlad ng data science, kaya maraming interesadong malaman kung ano ang justifications. Isang importanteng tanong: Ano ang baseline data na ginamit? Ano ang forecast model for future demand ang ginamit?” giit ni Poe.

Tinanong din ni Poe kung makonsulta din ba ang pinaka-importanteng bahagi ng ride-sharing business, ang mga pasahero.

“Yung mga suki, ay nakonsulta ba. Meron bang survey? Tinanong ba sila? Nakuha ba ang pulso ng mga taong unang maapektuhan ng bagong patakaran?,” ani Poe.

Kamakailan, ipinalabas ng LTFRB Memorandum Circular 2018-003 na nagtatakda ng “common supply base” para sa transport network vehicle service (TNVS) providers.

Hindi dapat lumampas ng sinumang kompanya sa common supply base kaya dapat paghati-hatian ito ng mga player sa industriya.

Tiniyak ng LTFRB na susuriin o pag-aaral nilang ang bagong sistema kada tatllong buwann upang magkaroon o hindi ng pagbabago depende sa “churning rate.”

The LTFRB earlier assured the public that the base will be reviewed every quarter and adjusted correspondingly based on “churning rate.” ERNIE REYES