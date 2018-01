LTO I-ACT TRANSPORT MODERNIZATION

ARAW-ARAW na operasyon at kampanya ng Inter-Agency Council on Traffic (i-ACT) laban sa mga pampublikong sasakyan na may maitim na usok at bulok na kaha, na ipanatupad noong Enero 16. Ilan lang ito sa mga jeepney at UV Express na hinuli ng kagawad ng LTO at LTFRB sa kahabaan ng Espa√Īa Blvd. sa harap ng UST na nakitaan ng mga paglabag sa batas.¬†CRISMON HERAMIS