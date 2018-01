Maanomalyang Road Board, pinalulusaw ni Pacquiao

INIHAIN kahapon ni Sen. Manny Pacquiao ang isang panukala upang tuluyan nang lusawin ng Road Board na kumokolekta ng bilyong-bilyon piso sa pagpaparehistro ng bagong sasakyan sanhi ng maanomalyang sistema dito.

Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Pacquiao na kailangan nang muling bisitahin ang batas na nagbuo sa Road Board dahil bukod sa overtime na ito, nagiging source pa ito ng graft and corruption sa pamahalaan.

“Ang pangunahing isyu sa Road Board ang illegal na paggamit ng road user’s tax na ibinulgar noon sa mga audit reports ng Commission on Audit,” giit ni Pacquiao.

Sinabi ni Pacquiao na simula noong 2001 – 2014, nakakolekta ang road board ng P112.5-bilyon mula sa Motor Vehicle User’s Charge (MVUC), ngunit inilaan naman sa proyektong hindi sakop ng batas na gumawa sa Board.

“Isang malaking anomalya ito,” ani Pacquiao.

Inihalimbawa ni Pacquiao ang alokasyon na inaprubahan ng Board mula noong 2004 hanggang 2008 sa pagbabayad ng kanilang sahod, allowance, maintenance and other operating expenses sa kabila nang may sarili itong pondo.

“Iligal na nilustay ng Board ang mahigit P515.5-milyon sa koleksyon nila,” ayon kay Pacquiao.

Sinabi pa ni Pacquiao na nagkaroon din ng P1.495-bilyong discrepancty sa koleksyon ng Board na natuklasan ng COA.

“Pinatunayan ito ng mga sertipikasyon mula sa Land Transportation Office at Bureau of Treasury,” aniya.

Inihayag pa ni Pacquiao na noong 2011, nilustay ng Board ang halagang P62.52-milyon sa ibang bagay sa halip na gamitin sa pagmementeni at pagkukumpuni ng lansangan na intensiyon ng ahensiya.

“May iregularidad dito ang gastusin ng Board noong 2013 na umabot sa P1.66-bilyon,” himutok ni Pacquiao.

Hindi pa rin umano natutubos ang mahigit P1-bilyong inilipat ng Board sa iba’t ibang local at national government units hanggang ngayon, base sa ginawang pag-awdit ng COA.

“Higit pa dito, umabot lamangs a 80.34% or P11.5-bilyon mula sa P14.5-bilyong kabuusang allotments mula sa MVUC Funds ay nagamit.

“Hindi nagamit ang mahigit P2.8-bilyon sa pagkukumpuni at pagmementeni, vehicle pollution control,” ani Pacquiao.

“Sa lahat-lahat, umabot lamang sa 127 proyekto ang nakumpleto mula sa 520 MVUC projects na nakaprograma para ipatupad sa 2015,” dagdag ng senador.

“Inililitaw ng ulat na ito na ang Road Board ay isang layer ng burukrasya,” aniya.

Dahil dito, sinabi ni Pacquiao na mahigpit niyang sinusuportahan ang tuluyan nang paglusaw sa Road Board at ilipat ang lahat ng yaman at ari-arian nito sa Department of Public Works and Highway at Department of Transportation (DOTr).

“Mahigpit na sinusuportahan natin ang paglusaw sa Road Board,” patapos ni Pacquiao. ERNIE REYES