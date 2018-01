Magkapantay na sa ingay at kulay ang showbiz at pulitika!

SINA John Lloyd Cruz, Ellen Adarna, at Mocha Uson ang sa tingin namin ay Top 3 Newsmakers ng katatapos lang na Pinoy Showbiz 2017.

Kayo ba, sino sa tingin n’yo ang tatlong showbiz personalities na pinakamatinding sinundan ang mga kilos, salita, at kinasangkutan nitong nagdaang taon?

Pang-apat sa Top Newsmakers namin sina Alessandra de Rossi at Empoy Marquez bilang loveteam sa Kita Kita na tumiba sa takilya at mukhang tinalo ang pelikula nina Sarah at John Lloyd.

Pero parang kumupas agad ang loveteam nila dahil walang follow-up. Hindi nag-hit ang solo movie ni Empoy na idinirek ni Dennis Padilla.

Panlima si Sharon Cuneta na misteryosang sumugod sa Amerika, di gaanong naging hit ang unang indie film n’yang Ang Pamilyang Di Lumuluha, pero naka-jackpot naman ang Unexpectedly Yours nila ni Robin Padilla.

Dahil sa pagsugod ni Sharon sa Amerika nang nag-iisa, napagbintangang may babaeng kapwa senador n’ya ang mister ng megastar na si Kiko Pangilinan.

Pang-anim si Maine Mendoza na biglang nilayasan ang showbiz loveteam nila ni Alden Richards. Ayaw na rin n’yang magpadikta sa fans nila ni Alden na ang feeling n’ya ay mga diktador.

Pampito si Coco Martin at ang parang walang katapusan at di pinagsasawaang Ang Probinsyano n’ya sa ABS-CBN 2 na bumubuhay sa mga “namatay” ng acting career ng maraming may-edad ng artista (kabilang na si Lito Lapid).

Pangwalo ang mga nagpakasal na sina Anne Curtis at Erwan Eusaff, Vicky Belo at Hayden Kho na ang wedding sa ibang bansa ay dinaluhan ng mayayaman nating artista sa sarili nilang gastos. Di totoong pobre ang mga Pinoy.

Pansiyam ang ayaw manahimik, ayaw malaos, ayaw kumupas na si Kris Aquino. Magkaribal na sila ni Mocha Uson sa kasikatan sa social media.

Nasilat ang ipinapahiging ni Kris na napipintong pagiging Hollwood actress n’ya.

Pansampung Top Newsmaker ang nagpalit ng pangalang lalake na si Charice: si Jake Zyrus na siya ngayon. At boses lalake na siya ngayon.

Pang-11 ang biglang pumanaw na mga idolong sina Isabel Granada at Franco Hernandez ng Hashtags ng ABS-CBN sa panahong parang marami pang masisiglang kaganapan sa kanilang buhay.

It is not necessarily positive ang mga naganap sa buhay at career ng napili naming Top Newakers ng Pinoy Showbiz 2017–pero nakagulantang sila nang sobra sa isang linggo sa larangang laging makulay, laging maingay, laging nakakadighay, laging nakababagabag.

Magkapantay na ngayon sa ingay at kulay ang pulitika at showbiz.

* * * *

Major adult actor pa rin naman si John Lloyd nung 2017, kahit na yung pelikulang pinagtambalan nila ni Sarah Geronimo nitong taon, ang Finally Found Someone, ay di na kasing laki ng kita na gaya ng mga nauna nilang pelikula.

Stable naman ang career n’ya until around the middle of 2017.

Pero bigla siyang na-in love kay Ellen Adarna, isang aktres na mas kilala sa mga pictorial n’yang mapanukso, sa pagiging mahilig sa alak (gaya rin ni John Lloyd), at sa pakikirelasyon sa sari-saring lalake.

Nabagabag ang mundo sa Instagram pics n’ya na kasama n’ya si Ellen at parang lasing na lasing siya–parang mas lasing kesa kay Ellen.

Pinag-leave (o sinuspinde) si John Lloyd ng ABS-CBN) indefinitely.

At bago matapos ang taon, kumpirmado nang buntis nga si Ellen.

Parang sa dinami-rami nang naging boyfriends n’ya (kabilang na ang anak ng Presidente na si Baste Duterte), kay John Lloyd lang n’ya hinayaang magdalantao siya.

In love talaga ang hitad na buhat umano sa mayamang angkan, kaya tiyak na hindi kariwasaan ang habol n’ya kay John Lloyd.

Natapos ang taon na para silang fugitives na nagtatago sa Cebu, ang teritoryo ng mayayamang Adarna.

Matsika si Mocha, dating singer-dancer na nanggugulantang sa mga larawan n’yang mapanukso na ipinapaskil n’ya sa social media.

Nung kalagitnaan ng 2017, naging opisyal siya ng national government.

Tsika pa rin siya nang tsika at paborito siyang i-bash ng mga anti-Duterte. Maka-Duterte si Mocha. SHOWBYTES/DANNY VIBAS