Malungkot ang Pasko at Bagong Taon!

PASKO at hanggang sa pagsalubong ng Bagong Taon ay naging malungkot ang buong pamilya ni Sunshine Cruz dahil sa pagmakamatay ng kanyang kapatid na lalake.

Unang larawan na ipinost ni Sunshine sa kanyang Instagram wall ang wake ng kapatid na kung saan makikita ang tatlong babae sa photo, ang kanyang ina at mga kapatid na nasa harap ng kabaong.

Ang sumunod na larawan ay ang kuha ng kabaong nang kapatid niyang lalake at may caption na ang huling lamay ng kapatid sa Trinity Memorial Sucat Paranaque Saint Joseph Chapel.

Hindi sinabi ni Shine kung ano ang ikinamatay ng kanyang kapatid na lalake at mas minabuti na lang niya na mag-mourn nang tahimik sa pamamagitan ng social media.

Nagpaharating ng kanilang pakikiramay kay Sunshine, sina Judy Ann Santos, Geneva Cruz, Zsa Zsa Padilla atbp.

Ang pangalan ng yumaong kapatid na lalake ni Sunshine ay si Darwin Cruz.

Magluluksa si Sunshine hanggang sa mga susunod na buwan ng taong 2018, pero knowing Shine na isang fighter ay tuloy pa rin ang kanyang buhay at kaniyang pamilya.

Marami na rin pinagdaanan pagsubok si Sunshine at lahat ay kaniyang hinaharap.

****

Sa panayam ni Boy Abunda kay Erich Gonzales sa Tonight With Boy Abunda ay sinabi ng actress na pinatawad na niya ang ex-boyfriend na si Daniel Matsunaga.

“Ako po, Tito Boy, he didn’t ask for forgiveness pero I`ve forgiven him na. And honestly, kung ako po yung tatanungin, I don’t even wanna talk about it kasi parang it`s all in the past and I live in the now, yung present po, yung future.

“Tapos na po yung chapter na yun sa buhay ko and I just wanna move on, move forward and life goes on,” pahayag ni Erich na mas lalong gumanda at sumeksi.

Sa panayam pa rin ni Kuya Boy kay Erick, sinagot na rin ng actress ang tungkol sa pakaka-link niya kay Direk Paul Soriano na siyang nagdirek sa kanya sa pelikulang Siargao.

“Katulad po ng sinabi, hindi po talaga maiiwasan yun. Lagi naman po kahit artista or kahit na sino po, yung mga intriga, parte na po talaga yan ng industriyang ito.

“Hindi po totoo,” aniya.

Nang tanungin naman ang kaniyang lovelife. Kaagad na sagot ni Erich ay hindi raw siya nagmamadali.

“Trabaho po talaga ang priority ko ngayon. Love can wait naman. Hindi naman po tayo nagmamadali and if kung gusto po talaga nila, makakapaghintay po sila. Walang pressure guys,” say pa ni Erich na sinabayan ng tawa.

“Hindi po importante sa akin ngayon yung love life. Basta po maraming work doon po tayo,” dugtong pa niya.

****

Muling ibinalandra ni Arci Munoz ang kaniyang katawan.

Perfect ang kurba ng kanyang puwet pero may nagtatanong kung retokada rin raw ba yun?

Open book na kasi sa madla ang pagpaparetoke ni Arci at lahat naman nito ay kaniyang pinanindigan.

Nandiyan ang pagpaparetoke niya ng ilong, labi, mata at pati na rin raw ang kaniyang boobs.

Magkakasunod ang upload niya ng kaniyang sexy photos habang nasa beach.

“Don’t look back in anger. Byebye 2017,” ang naging caption niya sa isang photo.

Sa ngayon ay in-love si Arci sa isang businessman na ex ni Erich Gonzales. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO