Maxine, exhibitionist!

ORDINARYO na para kay Maxine Medina ang maglantad ng kataka-takam na katawan kapag nasa isang beach.

Kaya naman hindi masisisi ang mga barakong followers ng beauty queen na siya ay pagnasaan ng mga kalalakihan.

Nakapagpapainit nga ng dugo ang latest photo ni Maxine sa Instagram na kuha sa isang isla.

Muli niyang ipinasilip ang nakapagpapainit niyang katawan habang nakasakay sa jet ski na ang suot ay earth color skimpy two piece bikini.

“Just a girl thing,” simpleng say ng beauty queen.

Beach lover talaga si Maxine ay hindi niya ito ikinaila. At dahil nasa beach ay natural na naka-swimsuit or bikini siya.

Parang ordinaryo na nga raw sa kanya ang naka-bikini.

Maraming beses na nga siyang nagtatapimsaw sa beach pero kakaiba talaga ang dating ng larawan ni Maxine habang nakasakay sa jet ski.

Ang lakas ng dating, lalo nang tumingkad ang kanyang kaseksihan ng lagyan niya ng tanning lotion ang legs at katawan.

Ang kanyang round shape face, broad-shoulder, skinny arms at fatless tummy ang lalong nagpatingkad ng kanyang alindog.

Kinaiinggitan ng mga kalalakihan ang mapalad na boyfriend ngayon ni Maxine.

Umaasa pa rin ang mga barakong followers at nagpapantasya kay Maxine kahit na may boyfriend na raw ito.

Well, sino ba naman lalaki ang hindi maghahangad ng kagandahan ni Maxine Medina.

***

Hindi na priority ngayon ni Katrina Halili ang magka-boyfriend.

Katunayan anim na taon na siyang loveless dahil mas naka-focus siya sa kanyang pamilya, negosyo at showbiz career.

Biro nga sa kanya ng mga close friend at press na kung maghanap raw ng kapatid ang anak niyang si Katey?

“Sinasabi ko sa anak ko na maghanap na lang siya ng kalaro at huwag ng kapatid. Pero seriously, balak ko naman, kapag nasa 35 na ako. Sa ngayon, nag-e-enjoy pa ako na mag-ipon,” say ni Katrina.

Kapag nag-settle daw muna niya ang lahat at saka siya maglalove life. Isa pa nag=mature na ngayon si Katrina. Dati kasi ay kapag umibig ay nakakalimutan na ang kanyang showbiz career.

“Sa ngayon, mahal na mahal ko ang work ko. Gusto kong mag-ipon nang mag=ipon nang mag-ipon. Balewala sa akin ang mga boys na yan!”

Marami raw nagparamdam sa kanya pero lahat ay dinededma na lang niya dahil di pa nga raw siya handa at parang feeling daw niya ay waste of time lang.

“Ang akin ngayon, goal ko is i-enjoy ko muna ang time ko for myself. I love ko muna yung sarili ko. Kasi, parang dati hindi ko nagawa ito. I enjoy ko muna ito. Masarap palang mahalin ang sarili.

“Siguro, next time, makahahanap rin ako ng taong magmamahal sa akin kapag mahal ko na yung sarili ko,” pagtatapos ni Katrina na hindi pa rin nagbabago. Pabago=bago lang sa kanya ay ang kanyang contact number.

***

Game na sinagot na rin ni Sef Cadayona ang matagal nang isyu sa kanila ni Maine Mendoza.

At pinagdiinan na magkaibigan sila ni Maine at mananatili raw ang maganda nilang friendship.

“Walang break-up na nangyari dahil wala namang ibe-break. Magkaibigan pa rin kami and we still talk. Wala namang nagbago. Ang yung tungkol sa bashers, actually matagal na namang wala, tahimik na, okey na,” paglilinaw ni Sef.

Nilinaw din ni Sef yung tungkol sa pagdalaw or pagbisita niya sa bahay ni Maine at vice versa.

“Yan ang gusto kong linawin. Hindi pa ako nakakarating sa bahay nila at never pa rin siyang nakabisita sa bahay namin. We hang-out as friends with our common friends. And that`s it,” aniya.

Kahit naging controversial at maintriga ang 2017 kay Sef ay nagpapasalamat pa rin siya na marami pa rin blessing ang dumarating sa kanya.

Sa pagpasok nga ng taon 2018 ay may bago na siyang show bukod sa Bubble Gang na napapanood every Friday sa GMA 7.

Malaking tulong kay Sef ang pagkakasama niya sa longest running gag show sa telebisyon, ang BG. Sa gag show nga raw siya nahasa sa pagpapatawa at pag=arte.

Sa darating na Friday, patuloy pa rin magbibigay ng bagong jokes ang Bubble Gang barkada at hindi rin raw magbabago ang kanilang samahan na parang isang pamilya. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO