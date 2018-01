May solo movie na sa Star Cinema ang 2015 Miss Universe na si Pia Wurtzbach

“MY PERFECT YOU” ang titulo ng pelikula. Si Gerald Anderson ang magiging leading man ni Pia. Romantic comedy ang pelikula na si Cathy Garcia-Molina ang magdidirek.

Bagama’t nag-story conference na nung Huwebes (January 18) sina Pia at Gerald with Direk Cathy, di pa pwedeng i-reveal ang istorya ng pelikula at kung ano ang mga papel nila.

Bukod sa una nila itong pagtatambal, pareho rin silang first time na mapangangasiwaan ni Direk Cathy.

Pero pahiging ni Gerald sa press tungkol sa role n’ya: “Kakaiba siya! Look test pa lang namin, challenging na.”

Sey naman ni Pia: “Sana marami akong matutunan. Sabi nga ni direk kanina, ‘Aaalisin ko ‘yung pagiging Miss Universe mo.’ Game naman ako!”

Pag-iimporma pa n’ya: “Napapanood ko na si Gerald noon pa lang, at alam kong magaling talaga siya. Na-tsa-challenge ako na kailangan galingan ko, kasi ang galing niya. Hopefully kakayanin naman. Kaya, actually!”

Samantala, inamin naman ni Direk Cathy na hindi siya nagi-expect ng “instant chemistry” sa pagitan nina Pia at Gerald dahil alam n’yang kamakailan lang nagkakilala nang personal yung dalawa.

“I want to take it as it comes,” pasubali ni Direk. “Every day, as we work together, doon ko lang makikilala kung sino sila. Every character is a work in progress. When we go along, that’s when we see the magic. It just comes out, naturally, in time.”

* * *

Sa 2017 Metro Manila Film Festival entry na “Gandarrapido: The Revengers” unang gumanap sa pelikula si Pia. Happily yun ang official topgrosser sa festival.

Mahigit sa P500 million umano ang kinita sa takilya ng pelikulang nagtampok din kina Vice Ganda at Daniel Padilla.

May ulat na umano’y mula kay Bing Advincula, vice chair ng 2014 MMFF selection committee, 60% ng mahigit sa P2 bilyon ng kinita ng MMFF ay galing sa Gandarrapido at Ang Panday ni Coco Martin na pumangalawa sa laki ng kita sa takilya.

Ang Siargao, na nagtampok kina Jericho Rosales, Erich Gonzales, at Jazmine Curtiz ang pumangatlo. Pang-apat ang horror movie ng Regal Films na Haunted Forest.

Yung apat pang pelikula, na kinabibilangan ng Larawan at Deadma Walking, ay kumita naman daw ng higit sa P30 milyon bawat isa.

* * *

Alam n’yo bang indie film ang Siargao na idinirek ni Paul Soriano, ang mister ni Toni Gonzaga? At dahil kumita ito, at nanalo ng pitong awards, including Best Director, malamang na tuluy na tuloy na ang napapabalitang pagdidirek ni Paul sa Star Cinema. Sina Bea Alonzo at Aga Muhlach ang napababalitang magiging pangunahing bituin ng pelikulang ididirek ni Paul.

Magandang balita yan, di ba?

Oo nga pala, marami sa MMFF 2017 entries ay palabas pa rin sa ilang sinehan. SHOWBYTES/Danny Vibas