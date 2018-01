Mayon volcano, nagbuga pa ng ash fall

SA ikalawang pagkakataon, muling pumutok ang Mount Mayon sa Albay kaninang umaga.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) na naganap ang ikalawang phreatic eruption dakong 8:49 a.m. at tumagal ito ng limang minuto.

Maliban sa steam at ash fall, nagbuga rin ang bulkan ng sulfurous odor at rumbling sounds na narinig ng mga residente ng Barangay Anoling sa Camalig town sa Albay, dagdag ng PHIVOLCS.

Dahil dito, itinaas ng ahensya ang alert level sa Mount Mayon mula 1 sa 2 kasunod ng naunang phreatic eruption nitong Sabado ng hapon.

“Alert Level 2 remains in effect over Mayon Volcano, which means that the current unrest is probably of magmatic origin, which could lead to more phreatic eruptions or eventually to hazardous magmatic eruptions,” pahayag ng Phivolcs.

Daan-daang mga residente na nakatira sa paligid ng bulkan ang inilikas na sa mas ligtas na lugar.

Sa hiwalay pang bulletin, sinabi ng Philvolcs na naitala ng kanilang seismic monitoring network ang kabuuang 78 rockfall events simula nang unang phreatic eruption ng hanggang Linggo ng alas 8 a.m.

Sa unang erapsyon, nakapag-produce ang Mount Mayon ng 2,500-meter-high ash plume na tinangay patungong southwest portion ng bulkan.

Ayon sa local authorities, may 16 barangays ang naapektuhan ng ashfall. BOBBY TICZON