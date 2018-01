Memo ng proteksyon sa mga OFW, ‘di pa pinipirmahan ng Kuwait – Bello

PATULOY pa rin ang Kuwait sa paghirit sa Pilipinas na i-lift na ang suspensyon sa pagpapadala ng mga overseas Filipino workers (OFW) sa naturang bansa, kasunod ng imbestigasyon sa kaso ng pagkamatay at panga-abuso sa ilang Pilipino.

Pero ayon kay Labor Sec. Sylvestre Bello III, tila malabo itong mapagbigyan sa ngayon, dahil bukod sa kasalukuyang imbestigasyon, ay hindi pa rin pinipirmahan ng Kuwait ang matagal ng nakabinbin na memorandum of understanding na nagbibigay-proteksyon sa mga OFW sa kanilang bansa.

Una rito, nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bansa sa Middle East na tratuhin nang tama ang mga Pilipinong manggagawa at tiniyak ang total deployment ban sa rehiyon kung may maitatala pa muling kaso ng pagmamaltrato sa mga ito.

“Can I ask you (Middle East) now just to treat my countrymen as human beings with dignity. I do not want to fight with you. We need your help to improve our country. As a matter of fact the incomes there of the Filipino’s contribute a lot to the GDP (gross domestic product) of the country. That is taken, nakakatulong kayo. Pero if ends up with rape and everything on my countrymen committing suicide while there’s always a time. We are poor, we need your help, but we will not do it at the expense of the dignity of the Filipino’s.”

Sa ngayon ayon sa kalihim, kailangan munang malaman ng pamahalaan ang resulta ng imbestigasyon kung nais ng Kuwait na tuluyang alisin ang ban sa mga OFW.

“Hindi namin sila pinagbabawal (recruitment agencies) pero alam nila na suspendido ang processing. Ngayon kung after the investigation ma-establish yung tunay na pagkamatay ng ating mga kababayan at walang kinalaman yung kanilang mga employer, then we will lift the suspension,” ani Bello.

Ngayong araw ay nakatakda muling mag-usap si Bello at ang Kuwait ambassador, kung saan tiniyak ng kalihim na patuloy nitong po-protektahan ang mga OFW laban sa panga-abuso ng mga banyagang amo. JOHNNY ARASGA