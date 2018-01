MGA HOLDAPER TIKLO SA BUY-BUST

HAWAK ni Quezon City Police District (QCPD) Director C/Supt. Guillermo Lorenzo T. Eleazar at Supt. Igmedio Bernaldez, hepe ng QCPD Station 11, ang dalawang granada at baril na nabawi sa walong suspek na nadakip sa isinagawang buy-bust operation. Iniharap sa media sa Kampo Karingal sa Quezon City sina Edgardo Dote, 44; Melvin Cantillana, 48 at Richard Gonzales, 35. Habang tiklo sa droga sina Gloda Scaner, 22; Jessa Estanol, 24; Jomar Gusi, 26; Lester Bulaclac, 23 at Rosauro Cruz, 21 na nakuhanan naman ng ipinagbabawal na droga. JUN MESTICA