Mga kaanak ni Digong, ‘di makakahirit ng pabor sa gobyerno

MULING pinaalalahanan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang gabinete na dedmahin ang anumang panawagan o pakiusap ng kahit na sinuman sa kanyang mga kamag-anak na may kinalaman sa kahit na anumang transaksyon sa pamahalaan.

Binigyang-diin ni Presidential spokesperson Harry Roque na ayon mismo sa Pangulo ay wala ni isa man sa kanyang mga kamag-anak ang awtorisado na lapitan o humingi ng pabor sa kahit na kaninuman sa pamahalaan na may koneksyon sa kahit na anumang government-related transaction.

Ang paalalang ito ng Punong Ehekutibo ay para sa kanyang mga anak, mga kapatid, pinsan, mga tiyuhin at tiyahin.

“No one in his family is authorized by him to have any financial interest in any government office, agency or department,” ayon kay Pangulong Duterte.

Sa kabilang dako, nasa diskarte naman ng manugang ni Pangulong Duterte na si Atty. Manases Carpio ang pagharap sa situwasyon na maaaring maging dahilan ng posibleng paglabag nito sa paalala ng kanyang biyenan na si Pangulong Duterte.

Si Atty. Carpio ay asawa ni Davao City Mayor Sara Duterte na may hinahawakang kumpanya na nakikipag-deal sa pamahalaan.

“I guess, if he performs his duties pursuant to the rules of legal ethics, there should be ne problems. But it’s very clear in the rules of legal ethics, that one should not take advantage also of any position ‘no in the discharge of functions of a lawyer. And the President trusts that the Atty. Carpio is familiar with these canons of legal ethics,” ang pahayag pa rin ni Sec. Roque. KRIS JOSE