Mga nagpasa ng TRAIN Law, sa eleksyon babawian – Rep. Tinio

KUNG sa ngayon ay walang magawa ang taumbayan para pigilan ang epekto ng isinabatas na TRAIN law, tiyak na payback naman sa mga sumuporta para maisabatas ito sa 2019 election.

Ito ang inihayag ni ACT Teachers Partylist Rep. Antonio Tinio kung saan inihalimbawa nito ang naging pagpasa noon ng Expanded Value Added Tax (e-VAT) na may ilang mambabatas na nagsulong nito ang hindi na muling nahalal sa puwesto.

“Going by previous experience with the expanded VAT (E-VAT) law, the Filipino electorate will get payback at the polls in 2019,” pahayag ni Tinio.

Matatandaang ang e-VAT law ang nagbigay-daan para itaas ang corporate income tax mula 32 ay naging 35% gayundin ang VAT na mula 10% ay naging 12% at pag-alis ng VAT exemptions sa bentahan ng kuryente, fuel and petroleum products, air and sea transport services at serbisyo ng mga doktor at lawyers.

Una nang iginiit ng grupong Makabayan sa Kamara na ang TRAIN law ay magpapahirap lamang sa mga mahihirap habang walang epekto sa mga mayayaman, mas kikita pa umano rito ang mga kumpanya lalo ang mga oil companies at mga car manufacturers dahil ang dagdag na buwis na sisingilin sa kanila ay ipapasa lamang din sa mga consumer.

“We’ve said all along that the higher prices of goods and services due to TRAIN will impose a heavier tax burden on the poor,” dagdag pa ng mambabatas.

Ang House Bill 5636 o TRAIN law ay naisabatas sa Kamara sa botong 246 pabor habang 9 ang tutol kabilang si Tinio. GAIL MENDOZA