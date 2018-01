Mga sniper sa Black Nazarene procession, itatalaga

MALIBAN sa paggamit ng drone, maglalagay din ng mga police snipers sa matataas na gusali sa mga kalsadang daraanan ng Black Nazarene procession o translasyon para sa seguridad ng milyon milyong deboto.

“This year we will be deploying snipers doon sa mga high-rise building and we will also be deploying drones. Kami magpapalipad ng drones all over, in all the segments para merong nagmo-monitor, maliban pa sa drones ng network kung papayagan sila,” pahayag ni National Capital Region Police Office chief Director Oscar Albayalde kaninang Biyernes ng umaga sa isang press conference.

Bagama’t wala naman silang natatanggap ng anumang klase ng pagbabanta, hindi nila binibigyan ng tiyansa ang posibilidad na may isang lone wolf attack, dagdag pa nito.

“We have conducted joint regional intelligence meeting. So far walang nakukuhang information although sabi nga natin hindi tayo pwedeng mag-relax dito. Our intelligence operatives are continuously monitoring threat groups even outside sa Metro Manila na pwedeng gumalaw sa loob while this Traslacion is ongoing,” pahayag nito.

Sinabi ni Albayalde na ang mga sniper ay kabilang sa 5,613 uniformed personnel na ide-deploy simula ng gabi ng Enero 8 hanggang sa umaga ng Enero 10.

Mayroon din aniyang karagdagan na personnel na mula sa Joint Task Force-National Capital Region ng Armed Forces of the Philippines, Special Action Force, Explosive and Ordnance Division, at Special Weapons and Tactics unit.

Magpapakalat din ng plainclothes personnel mula PNP, AFP, at National Intelligence and Coordinating Agency, dagdag pa ni Albayalde.

“As of this time, readying-ready na tayo sa pagdadaos ng Traslacion including all the other government agencies involved particularly ‘yung local government unit ng City of Manila. I think everything was taken care of na at ang kulang na lang ay ‘yung dasal talaga,” saad pa nito.

Sinabi ni Albayalde na ang mga television networks na gusting magpalipad ng drones ay kailangan munang kumuha ng permiso mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines.

Idindagdag pa ni Albayalde na ipapatupad din ang no-fly zone sa lugar at liquor ban sa Sta. Cruz at Quiapo.

Inirekomenda rin niya kay PNP chief Director General Ronald dela Rosa ang pagsuspinde sa permit to carry firearms sa labas ng mga residente sa Manila.

“On gun ban, we have already submitted our request to the chief PNP and we are confident na maa-approve ‘yan, starting January 8 until January 10. Two days na gun ban or suspension of permit to carry firearms outside of residence,” pahayag ni Albayalde.

Sinabi rin ng The NCRPO chief na maglalatag sila ng random checking sa mga taong dadalo sa prosesyon.

Hinikayat din ni Albayalde ang mgna deboto na maging mapagmatyag at agad na i-report sa kanila ang kahina-hinalang pagkilos o packages.

Idinagdag pa nito na may 23 medical stations, 65 ambulance, 15 rescue boats na nakaistambay. BOBBY TICZON