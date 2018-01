MGA SUMBONG SA LCSP

TULOY-TULOY pa rin ang mga sumbong na pinararating ng ating commuters sa Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP).

Ang ilan sa mga sumbong ay binibigyan ng espasyo rito para naman ang mga isyu ay makarating sa mga kinauukulan at maaaring maaksyunan ng mga awtoridad.

1. Dito po sa Gateway sa Cubao, may mga UV Express na biyaheng Rodriguez-Cubao ang nagka-cutting trip kaya hindi na nakararating sa Rodriguez ang mga kawawang pasahero.

2. Marami pa rin po ang mga tricycle driver na walang lisensya at patuloy na namamasada. Delikado po ‘di ba? Sana po ay maaksyunan na ito agad bago pa may masaktan o mamatay, lalo na ng mga estudyante na laging sakay ng mga tricycle.

3. Dito po sa amin sa lalawigan ng Bohol, maraming tourist service transpo ang kolorum at sila pa ang kakumpetensya ng mga ligal na nagseserbisyo.

4. Mga jeepney na may biyaheng SM North via Mindanao Avenue ay humihingi ng tulong na sana ay magkaroon na ng terminal dahil diumano ay hindi tinupad ng isang transport leader ang pangako na tulong pagkatapos na tanggapan sila ng pera.

5. Tuloy pa rin ang mga scammer po ng “assume balance” or car pasalo scam, ang dami pong kaso rito sa Baguio City.

Nangako naman ang LCSP na sisikapin na maiparating ang mga sumbong na ito sa mga kinauukulan.

Sinadya ng LCSP na hindi pangalanan dito sa kolum ang mga taong tinutukoy ng mga reklamo.

Ngunit nasa grupo na ang mga pagkakakilanlan nila, gayundin ang lugar na tinutukoy ng iba sa mga sumbong.

Pero nakararating ang mga reklamo at sumbong ng mga concerned citizen at ipaabot ang mga ito sa mga ahensya ng pamahalaan na may sakop sa iba’t ibang sumbong.

Nagpapasalamat sa lahat ang LCSP sa mga tiwala na ipinakikita ng mga suporter ng grupo. SIBOL/ATTY. ARIEL ENRILE-INTON