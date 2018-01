Napoles, may physical evidence laban kay Drilon – Sec. Roque

KUMBINSIDO si Presidential spokesperson Harry Roque na may physical evidence si pork barrel fund queen na si Janet Lim Napoles para patunayan ang kanyang alegasyon na humingi at tumanggap ng kickback si Senador Franklin Drilon mula sa kanyang pork barrel funds.

Kaya nga, dapat lamang aniya na imbestigahan ng Department of Justice (DOJ) at Office of the Ombudsman si Drilon, ang iba pang miyembro ng Liberal Party at maging ang iba pang personalidad na sangkot sa pork barrel scam kasabwat ang negosyanteng si Napoles.

Dapat aniya papanagutin sa batas ang mga pulitikong nagkamal sa pera ng bayan, kaalyado man o hindi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.

Binigyang diin nito na walang ibang hinangad ang kasalukuyang administrasyon kundi mahanap ang katotohanan sa pork barrel scam.

Nauna rito, ikinanta ni Napoles na humingi sa kanya ng P5 million na campaign fund ang Liberal Party sa pamamagitan ni Drilon.

Sa expose ni Napoles kay Erwin Tulfo ng PTVnews, hindi idineklara ni Senator Drilon sa Commission on Elections ang naturang halaga kahit nanalo na itong senador.

Ayon pa kay Napoles, aakalain ng publiko na napakalinis na senador ni Drilon dahil sa ipinapakita nitong imahe sa publiko pero mayroon din itong itinatagong lihim.

Nanindigan si Napoles na kilala siya ni Drilon pero nagtataka siya kung bakit matapos siyang nakapagbigay ng pondo ay hindi na siya nito pinansin at higit sa lahat ay mistulang itinatanggi nitong kilala siya nang pumutok ang PDAF scam.

Matatandaan na base sa regulasyon ng Comelec, maaaring matanggal sa puwesto ang sinumang nanalong kandidato dahil sa hindi pagdedeklara ng mga campaign fund sa kanilang Statement of Contribution and Expenditures.

Samantala, tumanggi munang magkomento si Senate President Koko Pimentel bagamat bukas naman aniya ang Ethics Committee basta may mga ebidensya na magpatunay sa alegasyon. KRIS JOSE