ni Alex Brosas

MUKHANG nilangaw ang concert ni Alden Something sa Australia.

May kumalat na photos at video sa Twitter kung saan may mga bakanteng upuan na kuha sa concert venue.

“Ayan guyzzzz well documented yan, ha? Resibo yan, I can attest na at least half of the tickets were free. I have 3 tickets, no takers.”

‘Yan ang nakalagay na message sa 3 photos at isang video na kumalat sa Twitter.

Siyempre pa’y hindi ito pinalagpas ng fans ni Maine Something. Tumodo sila ng hanash against Alden. Talagang pinulbos nila ng lait ang actor mula sa nmber two network.

“SABI NG ANAYS PUPULOTIN NA DAW SA KANGKONGAN ANG CAREER NI MAINE!??????ITS THE OTHER WAY AROUND!”

“Kawawang organizer, lugi! I’m sure madadala na yan!”

“Nagsisi na ang producer why kinuha nya c alden, akala daw nya sikat, naawa ako sa producer nalugi!”

“Waaa…sinisi pa kay M kung bakit flop concert ng idol nila. Mga Anaynatics talaga…kaya try harder pa sa pagsupport sa solo career ni alden ha.”

Teka, true nga kayang nilangaw ang concert ni Alden Something sa Australia? Baka naman hindi masyadong na-promote kaya nagkaganoon. O kaya ay wala siyang malaking fan base sa Australia kaya hindi siya nag-click. Alam naman kasi ng lahat na hindi naman magaling na singer si Alden at isa lamang siyang malaking singer-singer-an, ‘no!

When the University of Sto. Tomas (UST) Alumni Association gave Presidential Communications Operations Office (PCOO) assistant secretary na si Margaux “Mocha” Uson the Thomasian Alumni Award for Government Service, a lot of netizens howled on social media.

Marami sa kanila ay naniniwalang hindi katanggap-tangap ang pagbibigay ng UST ng parangal o pagpupugay.

Nag-init ang ulo ng netizens sa Facebook and we’ve seen these messages of anger:

“Someone who made it her mission to spread fake news and promote hate doesn’t deserve such an award. Nakahihiya ang USTAA.”

“Anak ng hampaslupang astronaut! Anong nangyari sa utak mo, USTAA?”

“They are proud of their bomba queen. I hope they are consistent with their students now. Wearing bikini is now acceptable for Thomasian right?”

“REALLY UST? Come on! You could do better.. Lalo dadami mga kagaya niya niyan eh.. Di niyo na nga dapat kinusente pinagmalaki niyo pa.”

“Pwede pala sa UST na ang nagtuturo ng kabastusan at may mga larawan na naka hubo ay gagawaran ng award… may nabalitaan ako dati (please share kung alam nyo po) taga Cebu yata yun na nag post lang ng picture sa FB na naka two piece sya hindi pina graduate sa school.”

Pero merong maka-Mocha ang puring-puri ang dalaga.

“Congratulations, Mocha! You deserved to be recognized. Keep your good work for the country.”

“Mocha deserve that for being hard working too.”

Nag-react ang University of Santo Tomas Central Student Council (UST-CSC) and in an official statement it denounced UST Alumni Association Inc.’s giving of that award to Mocha.

One fan of Mocha defended her and said, “Intellectual arrogance and moral high horse, that’s what you have shown by this statement. Shame on you. Mocha Uson has probably contributed much more to nation-building, and helping ordinary Filipinos, than all you who decry her. She does not need the award, and she will continue to do her work in government, alas, to your frustration, with the support of the citizens who believe in her.”

Any comment, Mocha?