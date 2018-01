NoEl sa 2019, hindi totoo – Sec. Roque

HINDI totoong nakaumang na ang NoEl o No Elections sa 2019 kapag naisulong na ng pamahalaan ang federal form of government sa bansa.

Ani Presidential Spokesperson Harry Roque, malaki ang respeto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Saligang Batas kung saan ay ginagamit pa nga aniya ito bilang guiding document.

Itinakda aniya ng Konstitusyon ang petsa para sa susunod na eleksyon sa 2019 kaya’t malabo ang NoEl.

At kahit aniya amyendahan pa ang Konstitusyon bago pa ang itinakdang halalan ay matutuloy pa rin ang eleksyon sa bansa.

Ang tungkulin aniya ng Punong Ehekutibo ay iimplementa ang Konstitusyon at ang batas.

“The law required of Congress for election purposes will only enable the spending of public funds in that regard ‘no. So unless the Constitution is amended, which includes being ratified by the people prior to the date set in the Constitution, elections will have to push through,” lahad nito.

Nagpahaging naman si Speaker Pantaleon Alvarez na posibleng hindi matuloy ang eleksyon sa 2019 kapag naging matagumpay ang pagpasok ng federal system of government sa bansa.

“I have to be frank about it. Anything is possible. Let’s be practical. Kapag nag-shift ka into a different form of government – unitary to a federal – you need a transition government,” aniya pa rin.

Kapag ang publiko aniya ay bumoto sa pamamagitan ng plebesito at sumang-ayon sa panukalang pederalismo, ang bagong federal Constitution ay maaaring maka-apekto sa expiration ng termino ng mga incumbent government officials.

Ang plebesito ay magaganap sa Mayo ngayong taon para sa itinakdang barangay at Sangguniang Kabataan elections.

“Remember, ‘yung senators kasi, ‘yung termino nila, 12 for the first… hindi iyan sabay-sabay nag-e-expire. May mag-e-expire sa 2019, may mag-e-expire sa 2022. In fairness, siguro mas maganda kapag pina-expire mo lahat sa 2022, para wala ka ng utang. So expired lahat ng terms,” ayon kay Alvarez. KRIS JOSE